«Талибан»* заявил об отказе от наркопроизводства. Но это основа экономики Афганистана

«Талибан»* заявил, что перестанет производить наркотики, но политологи и военные эксперты в это слабо верят. Они, наоборот, предупредили о том, что Афганистан может превратиться в наркогосударство после захвата талибами*. Других способов получать деньги у страны просто нет. Изменить ситуацию очень сложно — и для этого международному сообществу придется забыть взаимное недовольство и объединиться.

Представитель «Талибана»*, запрещенного в России как террористическое движение, заявил, что Афганистан больше не будет производить наркотики, на экспорте которых десятилетиями строилась экономика страны. По данным World Drug Report, в 2010 году Афганистан производил до 85% всего героина и морфия в мире. К 2021 году эти показатели только увеличились: до 80% доходов «Талибана»* приходится именно на наркотрафик.

Французский политолог и эксперт по Ближнему Востоку Оливье Руа в эфире радио France Inter предостерег мировое сообщество: если для местных жителей порядки талибов* могут стать культурным шоком, потому что за годы присутствия американских военных в стране многое изменилось, то для всего мира такая смена власти может означать появление наркогосударства, вся экономика которого будет базироваться именно на торговле наркотиками.

В 2019 году, когда о подобной смене власти в стране никто не говорил, президент Ашраф Гани, недавно бежавший из Афганистана, предупреждал, что усиление «Талибана»* приведет к небывалому наркотическому буму.

«Если Европа столкнется с наплывом наркотиков, часть вины будет лежать на ваших собственных лидерах. И если амфетамин [из Афганистана] начнет поступать в США, это тоже будут последствия [освобождения талибов*]», — цитировала его «Медиазона Центральная Азия».

Основа экономики

Никаких предпосылок для выполнения обещания прекратить наркопроизводство сегодня в Афганистане нет. Полковник в отставке Виктор Литовкин подтвердил «360», что Афганистан остается лидером по производству наркотиков. Этот факт эксперт назвал азбучной истиной, не требующей доказательств, хотя талибы* всегда демонстративно боролись с производством наркотиков и жестоко расправлялись с наркобаронами.

Однако об остановке единственного прибыльного дела в стране, по мнению Литовкина, речи идти не может, потому что «производство маковой соломки и наркотиков для афганских крестьян — это единственная возможность выжить в суровых условиях».

Если наркопроизводство приносит прибыль государству, у которого практически нет никакой экономики, конечно, они не будут с ним бороться Виктор Литовкин.

При этом внутри страны, по мнению Литовкина, ситуация может измениться, если «Талибан»* и правда настроен против наркотиков. Боевики могут строго запретить своим гражданам употреблять их, а за неповиновение жестоко карать. Но в отказ от экспорта не верит никто.

Полковник в отставке, военный эксперт по Афганистану Анатолий Матвийчук добавил, что когда «Талибан»* приходил к власти в прошлый раз, после вывода советских войск из Афганистана, он тоже сначала объявлял о запрете наркотрафика, но позднее осознал, насколько это большой и прибыльный бизнес.

«Я боюсь, что это может быть превращено в целую экономическую отрасль получения прибыли, потому что народное хозяйство практически разрушено, сельское хозяйство тоже, а наркотики — один из способов добывания денег, который талибы* могут развить и организовать очень большое производство», — уверен он.

На игле

По словам исламоведа Юрия Почты, во многом ответственность за сложившуюся ситуацию в стране несут политики США.

«Они не занимались экономикой, они просто укрепляли свою власть, боролись с теми, кого считали своими противниками», — уверен он.

Если после ухода советских войск из Афганистана талибы* были решительными противниками наркобизнеса, то сейчас, после 20 лет американского доминирования, они включились в эту систему и, видимо, отказаться от нее не смогут Юрий Почта.

Причем на игле, по мнению специалиста, оказались не только местные жители, даже не только талибы*, но и сами американские военные — «ведь военные самолеты тоже не всегда летают пустыми, они тоже что-то возят». Это Юрий Почта назвал разложением обеих стран — как захваченной, так и оккупировавшей.

Дальше наркотики будут поставлять в Центральную Азию и Европу — в том числе и через Россию, отметил Почта. Единственным выходом из ситуации эксперт видит усиление международного сообщества в борьбе с захватившими власть террористами и восстановление Афганистана.

Страну необходимо снять с иглы выращивания наркотических растений, их переработки, продажи, но в том, возможно ли это, остаются сомнения. Но ни одна страна в одиночку справиться с такой задачей точно не сможет, подчеркнул Почта. Виктор Литовкин добавил, что стоит попробовать и перекрыть пути движения наркотрафика — перекрыть границы. Но и здесь нужна слаженная работа мирового сообщества.

«Ближайшая перспектива печальная, и России стоит держаться подальше, конечно, защищая свои границы и ведя борьбу с нелегальным наркотрафиком», — заключил Почта.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.