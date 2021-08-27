Теракты продолжатся. Афганистану предсказали появление новых группировок

Погибшие в кабульском аэропорту американские морские пехотинцы стали первыми с февраля 2020 года военными жертвами войны в Афганистане. По данным телеканалов США, погибли 12 солдат и, вероятно, будут еще жертвы. Представитель Минздрава страны сообщил о 60 погибших из числа мирных жителей. Врачи сейчас борются за жизнь еще десятков человек.

Число жертв увеличится

Газета The Wall Street Journal сообщила, что во время атаки террористов подходы к входам в аэропорт были заполнены тысячами афганцев. Все они хотели уехать из страны, опасаясь преследований со стороны талибов* за многолетнее сотрудничество с возглавляемой США коалицией.

При этом западные издания отмечали, что для «Исламского государства» (ИГ**), одинаково антипатично относящегося и к «Талибану»*, и к американцам, международный аэропорт Кабула стал очень привлекательной целью.

Некоторые эксперты считают талибов* заклятыми врагами ИГ**. В особенности после того, как они расстреляли одного из высших командиров конкурирующей группировки боевиков через несколько часов после захвата тюрьмы, в которой он содержался.

По меньшей мере 12 американских солдат были убиты в результате взрыва террориста-смертника возле аэропорта Кабула в четверг. Об этом FoxNews сообщили официальные лица США. Число погибших среди военнослужащих США также, вероятно, возрастет.

Угроза теракта в аэропорту была предсказана еще на прошлой неделе. Источники сообщали об «очень конкретном потоке угроз», поступившим от ячеек ИГ** в Афганистане. Эксперты считают, что именно эта организация стоит за произошедшим терактом. Позднее и сами террористы ИГ* подтвердили свою причастность.

По информации CNN, один из взрывов произошел «у ворот Abbey Gate в аэропорту» и «по крайней мере еще один взрыв произошел в Baron Hotel или около него, недалеко от Abbey Gate».

Территория вокруг Abbey Gate использовалась для содержания беженцев после прохода через контрольно-пропускные пункты талибов за пределами аэропорта, и до того, как им разрешат пройти в воздушную гавань.

Отель Baron использовался британскими солдатами и другими союзниками по коалиции в качестве центра по приему эвакуированных. Неизвестно, находились ли в этом районе в момент взрыва международные силы.

Международная реакция

Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщил CNN, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собрал экстренное заседание кабинета министров (COBR) после взрыва. Представитель правительства заявил, что правительство «срочно работает над установлением того, что произошло, и его влиянием на продолжающуюся эвакуацию».

«Нашей главной заботой остается безопасность нашего персонала, британских граждан и граждан Афганистана. Мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами из США и другими союзниками по НАТО для немедленного реагирования на этот инцидент», — сообщил представитель правительства.

Количество эвакуированных людей 25 августа достигло 13,4 тысячи человек. С начала недели из Афганистана вывезли примерно 20 тысяч человек. С 14 августа — более 95,7 тысячи пассажиров, с конца июля — свыше 101,3 тысячи.

Несколько европейских стран, в том числе, Бельгия, Нидерланды и Польша, объявили, что их миссии по эвакуации завершатся 26 августа. Последний рейс с датскими гражданами был совершен 25 августа. Почти завершилась эвакуация канадских граждан.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что те, кто еще не смог улететь из Кабула, не будут забыты. Она уточнила, что министерство иностранных дел Германии все еще ведет переговоры с талибами*. Меркель пообещала сделать все, чтобы спасти тех, кто еще остался в Афганистане.

Перспективы туманные и пугающие

Политолог Малек Дудаков в разговоре с «360» сообщил, что происходящее вполне ожидаемо.

«Мы наблюдаем усиливающуюся террористическую активность в стране организаций, которые воспряли после бегства американцев из Афганистана. Такое будет происходить все чаще. У талибов* довольно сложные отношения с ИГ**, они не способны контролировать всю страну, и вялотекущая гражданская война продолжится. Без западного присутствия террористам будет легче дышать», — заявил эксперт.

Малек Дудаков предположил, что в ближайший год о себе заявит ИГ**, «Аль-Каида»*** и новые террористические группировки, о которых мы еще не знаем. Для их развития создалась благодатная почва и в ближайшее время таких атак станет все больше. И не в последнюю очередь из-за действий Вашингтона. В частности, американского президента.

«Конечно, ответственность за все это несет господин Байден, который своим поспешным бегством отдал страну боевикам и ввергнул страну в пучину безвластия. Нужно винить только себя. Посмотрим на реакцию Вашингтона, пока ни Госдеп, ни Белый дом никак не комментируют ситуацию. Отреагировал только Пентагон, сообщивший о комплексной атаке на британцев и американцев», — уточнил Дудаков.

По его мнению, активность террористов увеличится после окончания дедлайна по эвакуации западных граждан 31 августа. Уже понятно, что администрации Байдена не удастся эвакуировать всех американцев и граждан других западных стран до заявленного числа. Тем, кто останется, придется несладко.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пояснил «360», что отношения между «Талибаном»* и ИГ** всегда были неоднозначны.

«В начале, когда „Исламское государство“** заявило о себе и в Афганистане появились его первые ячейки, они конфликтовали. Как считают многие эксперты, в основном из-за религиозной составляющей, конкурентной борьбы, экономических вопросов и так далее. Но если судить по действиям до захвата „Талибаном“* власти в стране, подходы их сильно не отличались. Но ИГ** ставит перед собой более глобальные задачи, „Талибан“* декларирует локальные, ограниченные пределами Афганистана», — уточнил эксперт.

Омар Нессар добавил, что талибы* после захвата власти дали немало обещаний и все международное сообщество ждет их исполнения. В целом, движение «Талибан»* является религиозно-этническим, его основу составляет пуштунский национализм. Разумеется, движения соперничают, но грань между ними очень тонкая. Были случаи, когда какие-то группировки объединялись и сотрудничали.

*, **, *** — террористически организации, запрещены в России.