Новый взрыв прогремел в Кабуле. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, детонация произошла в районе столичного аэропорта. В Twitter появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах виден густой черный дым, который поднимается в небо. Работающие в столице Афганистана журналисты сообщили, что к аэропорту Кабула едут наряды скорой помощи.

По словам очевидцев, причиной взрыва стала ракета, попавшая в жилой дом в районе Гулай. Эта информация официально не подтверждена.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что после взрыва в районе аэропорта началась перестрелка.

Власти Афганистана пока никак не прокомментировали информацию о причинах и жертвах взрыва. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за детонацию.