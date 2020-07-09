«Вода могла хлынуть в город». Как Рузский г. о. переживает прорыв дамбы

Ураган в московском регионе, начавшийся во вторник и закончившийся в среду, принес масштабные разрушения. Одним из таких стал прорыв дамбы в Рузе, из-за которого затопило дома, огороды и дороги. Но последствия могли быть хуже, если бы власти не пожертвовали конструкцией.

Дожди и прорыв

Сильнейший дождь накрыл подмосковную Рузу 7 и 8 июля. Ураган прошел не без последствий: одну дамбу смыло водой, что повлекло за собой подтопление домов. Заснять момент разрушения конструкции никому не удалось, но зато один местный житель зафиксировал, как по дороге резко пошел поток воды. Поплыли куски бетона, мусор, дерево.

Местные жители сказали «360», что для прохода воды в дамбе заложили только одну трубу, которая долгое время справлялась с напором воды. Но из-за сильнейших ливней напор увеличился и разрушил насыпь. Из-за этого тонны песка смели мелкие постройки, сараи и заборы.

Житель Рузы Алексей Луканов рассказал «360», что его дом не смыло, но вот жилье его друзей уплыло. На участке стояли два дома, где жили две семьи. Судя по снимку ниже, здание стояло на месте, где сейчас вода.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадал участок жительницы Светланы Аникиной, о чем она рассказала «360». Для нее это место, в том числе дом, полно приятных воспоминаний, так как там жили бабушки, прабабушки, стояла старинная мебель.

«Дом уплыл. Вещи были наши. В нем жили там наши бабушки, прабабушки. Все историческое было, деревянная мебель. Мы думали, что подтопит немного, но чтобы вот так вещи и жилище потерять… Остался сарайчик. У нас была одна четверть, а три четверти — у соседей. Теперь у нас нет дома. И техники нет», — сказала Аникина.

Супруг еще одной женщины — Елены Шипицыной — тоже снял потом и собственный участок, который превратился в реку. Вся семья переехала из Салехарда, хотела, чтобы дети росли на природе в центральной части России.

Вот так выглядела Руза спустя некоторое время после прорыва дамбы.

Специальные службы прибыли на место и начали откачивать воду, установив, что прорыв произошел после того, как водой заполнился овраг в верхнем течении реки Городянки, в районе Полевой улицы.

Эвакуация

Жителей в количестве 52 человек, включая семь детей, эвакуировали в целях безопасности в пункт временного размещения в пансионате «Бабаево». Там людей кормили и поили. К 21:00 8 июля в этом месте находились пять человек, двое из которых — дети. Остальные эвакуированные отправились к родственникам.

В то же время произошел подмыв технической насыпи и выход воды к жилым домам.

ЧП произошло во время проведения работ по прокладке обводного канала, сообщили в МЧС. В результате вода подтопила 29 участков с домами. Два одноэтажных деревянных здания вообще смыло. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации, создан штаб по ликвидации последствий.

Участок на видео ниже первым столкнулся со стихией. Смыло один из домов, которые стояли на том месте, где течет вода.

По информации МЧС, из людей никто не погиб и не пострадал. Работы на месте прорыва дамбы велись всю ночь. Место ЧП осматривали даже с высоты птичьего полета. Это было нужно, чтобы понять, будет ли вторая волна гидроудара.

Устранение последствий

Контролируют ликвидацию последствий и происходящее на месте вице-губернатор Игорь Тресков, глава Министерства транспорта Алексей Гержик и руководитель Рузского городского округа Николай Пархоменко. Они в том числе оценивают ущерб.

Тресков сказал, что причина прорыва — осадки, которые накопились около дамбы.

Сейчас сюда стягиваются все необходимые силы, чтобы в течение суток дорогу восстановить. Сейчас откроем пешеходное движение, укрепим, подсыпем и в течение суток, максимум двух постараемся восстановить автомобильное движение по этой дороге. По муниципальной дороге тоже постараемся в течение двух-трех суток восстановить движение Игорь Тресков.

Власти также будут активно общаться с жителями, чтобы найти решение их проблем. Тресков заверил, что людей без помощи не оставят. По его словам, на ремонт дорог уйдет порядка 30 миллионов рублей. С жителями по поводу компенсаций будут общаться отдельно.

По словам главы округа Николая Пархоменко, представители МЧС понимали, что не могли мгновенно справиться со стихией, поэтому решили управлять ею.

«И в определенный момент, когда мы понимали, что жителей из зоны поражения вывели, мы сами осуществили срез дамбы, чтобы пустить воду. И воду мы вчера пустили по руслу, точно зная, куда она пойдет. Если бы мы этого не сделали, вода могла бы хлынуть в город», — сказал Николай Пархоменко.

Поэтому мы рассчитали самый минимальный удар стихии и — самое главное — мы спасли человеческие жизни. Пострадавших и погибших нет Николай Пархоменко.

Дорога в месте ЧП разрушена, поэтому для удобства дорожники возведут мостики, чтобы люди могли пересекать реку.

К утру 9 июля вода прекратила идти.

Ураган превратил мост в нагромождение бетона, грязи и камней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем пострадавшим и эвакуированным людям, а также как можно быстрее восстановить дороги.

Все наши службы — МЧС, ЖКХ, дорожники — сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги Андрей Воробьев.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко заявил, что здесь такого не было никогда. Информацию о том, что дамба была засорена, Пархоменко не подтвердил и предложил дождаться оценки соответствующих служб.