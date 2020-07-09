Работа круглые сутки. Для жителей Рузы построят мостики на время восстановления разрушенных дорог

Подмосковную Рузу буквально разделило на две части из-за прорыва дамбы и разрушения дорог. Для временного передвижения людей власти поставят мостики. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

«Наша задача — максимально быстро восстановить движение по этой дороге, которая, по сути дела, соединяет две части Рузы. Люди ходят на работу, с работы домой. Поэтому наша задача — за сутки максимум привести здесь все в порядок, чтобы движение восстановилось», — заявил он.

Министр подчеркнул, что коммунальные службы будут работать круглые сутки. По его словам, объезд главной дороги существует, но «там получается большой перепробег».

«Будут обустроены временные мостки, чтобы люди могли хотя бы какое-то время так передвигаться», — отметил он.

Кроме основной магистрали, в ремонте нуждается дорога вдоль реки на улице Красноармейская. Гержик подчеркнул, что важно не только восстановить дороги, но и ликвидировать все возможные подтопления, «даже если дожди будут продолжаться».

Ранее министр транспорта Московской области рассказал, как будут проходить ремонтные работы. Однако он признался, что пока не ясно, как восстанавливать дамбу.

Прорыв дамбы случился в Рузе 8 июля. Подтопленными оказались 29 участков. Эвакуация потребовалась 52 жителям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь всем пострадавшим.