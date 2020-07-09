«Накопился большой объем воды». Причиной прорыва дамбы в Рузе стали осадки

Сразу 29 жилых домов оказались в зоне подтопления в подмосковной Рузе. К прорыву дамбы привело большое количество осадков.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков сообщил, что в роли дамбы выступила бесхозная дорога, которая сдерживала идущие по реке потоки воды.

«Там накопился большой объем воды. Чтобы не образовалась большая проблема, орган местного самоуправления принял правильное решение: вскрыли дамбу и аккуратно слили воды. Предварительно всех людей, которые проживают вдоль этой речки, выселили», — отметил он.

Тресков добавил, что во время ЧП никто не пострадал. Предварительно нанесенный дорогам ущерб оценили в 20-30 миллионов рублей. Теперь специалистам предстоит выяснить ущерб, причиненный жителям. В ближайшее время рабочие сделают проход для пешеходов, саму дорогу пообещали восстановить в течение суток. Запуск автомобильного движения займет время до двух суток.

Прорыв дамбы в подмосковной Рузе произошел 8 июля. Мощные ливни привели к засору трубы, проходящей под технической насыпью. Скопившаяся вода вылилась в жилой сектор, подтопив 29 приусадебных участков с 29 частными домами. Кроме того, потоком смыло два ветхих деревянных дома на окраине и один сарай.

К вечеру уровень воды на подтопленной территории составлял около 15 сантиметров. Специалисты преступили к восстановительным работам. Всего в Рузе работали 55 человек и 16 единиц техники. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал помочь жителям всех пострадавших домов.