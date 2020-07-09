Смыло дома и дороги, затопило огороды. Что известно о прорыве дамбы в Рузе

Мощный ливень привел к обрушению дамбы в подмосковной Рузе. В результате подмыва технической насыпи вода вышла через жилой сектор в реку. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован и чьи дома пострадали. Что к этому моменту известно о ЧП в Рузе — в материале «360».

Заблаговременная эвакуация

Информация о том, что в результате засора водо-проходной трубы, произошло заполнение оврага водой по верхнему течению реки Городянка в районе Полевой улицы, поступила в среду, 8 июля, в 16:00. Труба, о которой идет речь, проходит под технической насыпью.

На момент сообщения вода была наполнена под уровень насыпи. Специалисты оперативно прибыли на место. Производилась откачка воды мотопомпами. С учетом риска была проведена своевременная эвакуация в специально подготовленный пункт временного размещения (ПВР) на базе пансионата «Бабаево», там же было организовано горячее питание.

К 21:00 8 июля в ПВР остались пять человек, из них двое — дети. Остальные эвакуированные отправились к родственникам.

В 21:00 произошел подмыв технической насыпи и выход воды к жилым домам.

Прорыв

ЧП произошло при проведении работ по прокладке обводного канала произошел подмыв технической насыпи — вода вышла через жилой сектор в реку Руза, сообщили в региональном главке МЧС.

«В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с 29 частными домами, в том числе произошел смыв двух частных домов на окраине (одноэтажные, деревянные), и одной хозпостройки», — говорилось в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что угрозы дальнейшего подтопления нет. В результате происшествия никто не пострадал.

В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Также был создан штаб по ликвидации последствий подтопления.

Во избежание более серьезных последствий, была отключена подача газа и электричества. В общей сложности эвакуировали 52 человек, среди которых семеро детей.

В ликвидации последствий подтопления были задействованы все службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Рузского округа. Активную помощь коммунальщикам оказывают сотрудники Мособлпожспаса. В округе дежурят полицейские, инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко призвал не поддаваться панике и не распространять слухи. За актуальной и достоверной информацией можно следить в его Instagram.

Устраняют последствия прорыва 55 человек и 16 единиц техники, в том числе 10 спасателей МЧС.

Максимальная помощь для пострадавших

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал оказать помощь всем, кто был эвакуирован, и чьи дома пострадали при подтоплении.

Источник фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет, дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги», — сообщил Воробьев.