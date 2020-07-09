Как сказала женщина, такого масштаба потери они не ожидали. Думали, что немного подтопит, но в итоге утрачен весь дом.

Мы в шоком состоянии. И не могли спать. Все перебирали, что мы потеряли. Дом уплыл. Все историческое в нем было, деревянная мебель. Остался сарайчик, но теперь у нас нет дома. И техники нет. Там печка была, холодильник... Светлана Аникина.

Муж Светланы уже купил рыбацкие сапоги. Пойдут хоть что-то спасать, когда на месте перестанет работать комиссия. Сегодня там занимаются восстановительными работами. Глава Рузского округа Николай Пархоменко подчеркнул, что никого из жителей не оставят в беде. Они вместе с вице-губернатором Подмосковья Игорем Тресковым навестили людей в пансионате, куда их после происшествия оперативно эвакуировали.

Мы очень сочувствуем. Это горе, горе наше общее. Дайте нам немного времени сделать оценку ущерба. В каждый дом зайдем — все расскажем, опишем Николай Пархоменко.

Но постоянно семья Светланы Аникиной проживает в столице, а там сейчас выполняют ремонт. В подмосковном доме они вместе с мужем и сыном планировали остаться на все лето.

А пока специалисты оценивают ущерб и составляют акты, людей разместили в пансионате «Бабаево». Для полного обеспечения их безопасности жителей эвакуировали в подготовленное место, где организовали горячее питание.

К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.

В округе объявили режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Воробьев пообещал помочь всем, кто был эвакуирован и чьи дома пострадали.