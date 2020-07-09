Житель Рузы заснял на видео момент прорыва дамбы

Подмосковная Руза оказалась под водой из-за сильного ливня и прорыва дамбы. Один из местных жителей успел заснять на видео момент начала подтопления.

Ролик одного из жителей Рузы появился в соцсетях. На кадрах видно, как быстрый поток воды идет вдоль домов. При этом в воде видны различные обломки, шины и другой мусор. В какой-то момент начинает подтапливать и улицу, на которой стоит автор видео.

Дамбу в подмосковной Рузе прорвало 8 июля, когда в области начались сильные осадки. В зоне подтопления оказались 29 жилых домов и столько же приусадебных участков. Сейчас там занимаются восстановительными работами. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил как можно быстрее ликвидировать последствия и помочь жильцам пострадавших домов.

Как сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, пешеходный переход появится уже в ближайшее время. Дорогу должны восстановить в течение суток, а запустить движение автомобилей планируют в течение двух дней.