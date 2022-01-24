Расправу над семьей под Омском устроили влюбленные подростки. Их возраст смягчит наказание

В Омской области подростки признались в убийстве семьи. Родители девушки не одобряли ее романа, поэтому они задумали убить их, а заодно и младшую сестру — инвалида. Парню грозит тюремный срок, а вот организатор преступления из-за возраста может практически избежать ответственности.

Убийство в Юрьевке

Убийство семьи произошло в ночь на 22 января в селе Юрьевка. Девушка-подросток с шестилетним братом, завернутым в покрывало, прибежала к соседям в поисках помощи. Один из местных жителей завел детей в дом, быстро оделся и позвал на подмогу соседку-медика и ее мужа.

Они нашли убитую женщину на веранде, дальше лежала сестра девочки. После этого соседи вызвали полицию. Те обнаружили еще и тело 38-летнего мужчины. Все трое оказались зарезаны. Подросток помогла составить фоторобот предполагаемого убийцы.

Подозреваемого искали больше суток, проводили подворный обход, опрашивали сельчан, на месте преступления работали эксперты, говорили с девушкой, уточняя приметы. Постепенно следователи и криминалисты убеждались, что она что-то скрывает. На очередном допросе подросток и ее приятель признались в убийстве.

Жители приграничного села рассказывали о погибших только хорошее. Мужчина работал на погрузчике на местном предприятии, был отзывчив и легок на подъем, никогда не отказывал в помощи соседям. Погибшая мать раньше жила в поселке Павлоградка, а потом переехала вместе с тремя детьми к нему в Юрьевку, написал сайт ngs55.ru.

Новая жена занималась хозяйством и детьми. Младшая дочь женщины была инвалидом, у нее были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом и зрением. Ребенка постоянно возили в город на лечение, покупали ей тренажеры, недавно поставили новый слуховой аппарат.

План убийства разработали заранее

После задержания девочка призналась, что мать и отчим были против ее дружбы с 17-летним парнем, который не жил дома, а болтался по друзьям. Из-за этого пара подростков, как считают в СК, решила убить взрослых, а заодно и больную девочку, за которой сестра не хотела ухаживать.

Источник фото: управление МВД РФ по Омской области

По версии следователей, влюбленные заранее разработали план действий и обговорили свои роли. Парень одолжил у знакомого штык-нож для забоя домашних животных. Подросток тщательно наточил оружие, ночью 22 января он явился к дому своей подруги и зашел туда со стороны заднего двора. Дверь была открыта.

Пробравшись в дом, как считают следователи, юноша зарезал спящих взрослых и младшую сестру своей возлюбленной. Девушка разбудила своего младшего брата и бросилась бежать, призывая соседей на помощь. После признательных показаний подростки рассказали, куда выбросили нож и окровавленную одежду.

Источник фото: СК РФ по Омской области

Подростков собираются заключить под стражу. Расследование еще продолжается: следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления, криминалисты проводят необходимые экспертизы и стараются выяснить все причины, которые толкнули юношу и девушку на особо тяжкое преступление.

Высшей меры наказания не будет

Управляющий партнер АК «Скляренко и партнеры» Алексей Скляренко объяснил «360», что 17-летнему подростку не может быть назначена высшая мера наказания.

«Он попадет в колонию для малолетних преступников на 15–17 лет, учитывая то, что он убил несколько человек, и общественный резонанс этого дела. А девочку 14 лет, скорее всего, направят в спецшколу», — пояснил Алексей Скляренко.

Кроме того, бывали случаи, когда при расследовании уголовного дела эксперты устанавливали, что преступник не достиг 14-летнего возраста по развитию, несмотря на фактический возраст. В таком случае обвиняемый освобождался от наказания, заявил адвокат Алексей Михальчик в интервью Life.

Сигналы странного поведения подростка

Врач-психиатр Елизавета Жесткова рассказала «360», что в случае подобных преступлений обвиняемым всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза. В данном случае она наверняка будет проведена обоим подросткам, учитывая особую жестокость их преступления.

«Нельзя исключить, что подростки страдают каким-то психическим расстройством или у них формируется какое-то личностное расстройство в виде, например, социопатии. Вряд ли они пошли на преступление из-за уверенности в собственной безнаказанности — в таком возрасте понимание ответственности уже присутствует», — отметила Елизавета Жесткова.

Она уточнила, что на подростков могли оказывать влияние окружающие — стоит проверить и социальную обстановку. Однако жестокость преступления скорее наталкивает на мысль, что у пары могли быть проблемы с психикой.

Психолог напомнила, что есть «тревожные звонки», которые могут подсказать взрослым, что подросток находится на грани. Перемены могут сделать его более раздражительным, холодным, закрытым от взрослых. Ребенок перестает общаться и постоянно сидит у себя в комнате или проводит время в непонятных компаниях.

«Носит какую-то странную одежду, есть следы самоповреждения на руках, ногах, животе. На такие вещи всегда стоит обращать внимание, лучше перебдеть. Разумеется, та же одежда может оказаться лишь данью моде, но лучше лишний раз обратить на это внимание, чем пропустить более важные вещи», — отметила Жесткова.