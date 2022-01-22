Неизвестный вырезал целую семью в Омской области

Неизвестный в Павлодарском районе Омской области зарезал трех человек. Прокуратура региона взяла расследование дела под особый контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 22 января были найдены три трупа с ножевыми ранениями в одном из домов села Юрьевка: мужчина, женщина и ребенок.

По данным РЕН ТВ, погибшая 10-летняя девочка была инвалидом. Погибли также 38-летний мужчина и 36-летняя мать.

Источник уточнил, что от убийцы спаслись двое детей: 14-летняя девочка и ее 6-летний брат убежали из дома к соседям. Мотивы преступления остаются неизвестными.

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлодарского района Николай Чармадов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее во время застолья в Свердловской области мужчина зарезал своего друга.