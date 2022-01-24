Задержанными в тройном убийстве под Омском оказались дочь погибшей и ее друг

Следователи задержали подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области. Речь идет о 14-летней дочери погибшей и ее 17-летним друге. Они уже признали вину.

Тройное убийство произошло 22 января в селе Юрьевка Павлоградского района. Жертвами стали 38-летний мужчина, 35-летняя женщина, ее 10-летняя дочь.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны», — сказано в сообщении на сайте регионального СК.

Следствие считает, что девушка уговорила своего молодого человека убить ее маму и отчима, ведь они были против отношения подростков. По предварительным данным, парень взял и у знакомого штырь-ножь для забоя домашних животных, примерно в 02:00 22 января он забрался в дом жертв, дверь ему открыла его девушка.

Молодой человек ножом зарезал взрослых и десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать.

После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.

У правоохранительных органов ушло три дня, чтобы разобраться в истории и заметить несостыковки в рассказе школьницы. Выяснялось, что она скрывала известные ей обстоятельства гибели родных и личность подозреваемого.

«На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», — рассказали в СК.

Следствие будет добиваться ареста задержанных. Расследование продолжается.