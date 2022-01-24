СМИ выяснили подробности жизни подозреваемого в убийстве семьи под Омском

Подросток, которого подозревают в убийстве семьи из трех человек в Омской области, ушел из дома и бросил свою маму. Об этом сообщил сайт «Город-55» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, молодой человек скитался по селу Юрьевка, оставался на ночь в разных местах.

«Подозреваемый не жил с матерью, а болтался по друзьям и ночевал где придется», — заявил собеседник издания.

Тройное убийство в селе Юрьевка Павлоградского района произошло в ночь на 22 января. Преступник зарезал 38-летнего мужчину, 35-летнюю женщину и ее десятилетнюю дочь-инвалида.

СК задержал 14-летнюю дочь женщины и ее 17-летнего друга, они сознались в содеянном. По предварительным данным, девушка подговорила приятеля убить ее мать и отчима. Молодой человек взял штык-нож для забоя животных у знакомого и пробрался в дом семьи, подруга открыла ему дверь.

Школьник ударил ножом взрослых и девочку-инвалида. После убийства 14-летняя девушка пошла к соседям со своим младшим братом и заявила, что неизвестный убил ее семью. В полиции она «помогла» составить фоторобот преступника, который на некоторое время ввел правоохранительные органы в заблуждение, однако позже вся правда открылась.

Следствие намерено добиться ареста задержанных. Расследование продолжается.