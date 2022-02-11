Камила Валиева стала жертвой информационной войны. Допинг-скандал могли спланировать заранее

О проблемах с допинг-пробой Камилы Валиевой стало известно только после командного турнира, в котором россияне взяли золото. Причем сдавала анализ фигуристка еще в декабре. Специалисты уверены: результаты тестов могли задержать специально, ведь это моральное давление как на саму Валиеву, так и на всю сборную.

Пробу «придержали»?

Сроки обнародования положительной пробы российской фигуристки Камилы Валиевой вызывают вопросы, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Анализ спортсменка сдавала в Санкт-Петербурге 25 декабря, а обнародованы данные были только 8 февраля.

«В соответствии с международными стандартами для лаборатории WADA, срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Странно, что из Санкт-Петербурга проба добиралась практически месяц. Очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командного турнира фигуристов», — процитировал Позднякова канал «Матч ТВ».

Глава Олимпийского комитета России подчеркнул, что «не может припомнить» такой длительной обработки результата пробы при норме в 20 дней. Он добавил, что и как спортсмен, и как тренер неоднократно сдавал пробы и видел, как это делают другие.

«То, что проба [Валиевой] не вскрывалась 1,5 месяца, вызывает у меня противоречивые эмоции. Мне бы хотелось получить конкретные ответы на эти вопросы», — отметил Поздняков.

В комитете уже обеспечили спортсменке юридическую поддержку, добавил он.

Реакция Запада на допинг-скандал

О проблемах с допинг-пробой фигуристки стало известно после командного турнира на Олимпиаде, который завершился 7 февраля победой российских спортсменов, в числе которых была и Камила Валиева. В ее пробе нашли триметазидин. После этого девушку временно отстранили от соревнований.

Однако Валиева оспорила это решение 9 февраля. Слушание состоялось в тот же день. В итоге временное отстранение фигуристки отменили, что позволило ей продолжить участие в Играх.

Тем временем МОК уже собирается опротестовать решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду. Дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

«МОК надеется выиграть апелляцию против России, позволившей ей (Валиевой — прим. ред.) тренироваться и соревноваться», — написала в Twitter журналистка USA Today, CNN, ABC News, PBS и NPR Кристин Бреннан.

Глава Антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт также заявил, что российская фигуристка не должна принимать участие в Играх в Пекине.

«Нет исключений для временного отстранения. Это должно быть реализовано. Это вещество требует временного отстранения, и ее (Валиевой — прим. ред.) участие является нарушением», — процитировала его Бреннан в Twitter.

Информационная война против России

Ситуация с российской фигуристкой на Играх — это не просто информационная война, а четкий сигнал России. Теперь ясно, что не может идти речи ни о каких попытках примирения с англосаксами, которые сейчас возглавляют МОК. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«У них задача — не добиться чистоты в спорте в плане допинга, у них задача — унижать Россию и всеми способами не допускать побед российских спортсменов. <…> Если бы боролись за чистоту спорта, то ни один норвежский лыжник не смог бы получить ни одну медаль, потому что они все астматики и получают допинг», — подчеркнул Подлесный.

По его словам, провокация российской фигуристки явно готовилась заранее. Он уверен, что недоброжелатели искали любые зацепки, чтобы втянуть Россию в скандал и опозорить. Схожую точку зрения высказала адвокат Мария Ярмуш.

Пристальный интерес к нашей фигуристке был намеренно организован, чтобы поставить под сомнение победу фигуристов в командном зачете Мария Ярмуш.

Адвокат добавила, что задержка пробы Камилы Валиевой выглядит как минимум странно.

«Не исключаю, что это было сделано для того, чтобы создать напряженную ситуацию и повлиять на нашу олимпийскую команду. Ведь за фигуристов переживали все. И это было моральным давлением», — пояснила Ярмуш.

Она объяснила, что после того, как победу россиянок в командном зачете зафиксировали, их должны были наградить. Но если допинг выявили позднее, результаты пересматривают постфактум. Таков стандарт спортивных соревнований.

«То, что откладывалось вручение медалей, — это психологическое давление, считаю, на всю сборную», — отметила Ярмуш.

Правда, о нарушении сроков оглашения результатов теста речи не идет, пояснил спортивный журналист Николай Яременко. По его словам, есть два вида тестов с разными сроками готовности. И в случае с тем тестом, который выявил допинг у Валиевой, ограничений по времени не было.

«Она могла быть готова и через пять лет. А тут торопились. <…> Регламент не нарушен», — заключил Яременко.