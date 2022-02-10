Российскую фигуристку заподозрили в приеме триметазидина. Хотя этот кардиопрепарат запрещен для спортсменов, он не может обеспечить рекорды — только нормализовать сердечную деятельность. Врачи не исключают диверсию. Кроме того, организм может сам вырабатывать триметазидин.

Скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде

По неофициальным данным, в допинг-тесте Камилы Валиевой, сданном в декабре, еще до прибытия в Пекин, нашли невысокую концентрацию триметазидина. Это вызвало ряд вопросов у комиссии, и церемония награждения российских фигуристов была отложена для проведения юридических консультаций.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что не будет комментировать слухи относительно допинг-теста российской фигуристки. Представители Всемирного антидопингового агентства также воздержались от объяснений, предложив связаться с организаторами турнира.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от участия в Олимпиаде. Спортсменка стала первой фигуристкой в истории, которая выполнила четверной прыжок на Олимпийских играх.

Триметазидин уже подводил россиян

В 2016 году Международная федерация гребного спорта дисквалифицировала российскую мужскую команду по академической гребле. В допинг-пробах олимпийского чемпиона 2004 года Сергея Федоровцева был обнаружен триметазидин.

В 2018 году в Пхенчхане этот препарат был обнаружен во второй допинг-пробе у бобслеистки Надежды Сергеевой. Хотя концентрация триметазидина была очень низкой, Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты россиянки на Олимпиаде-2018. Были версии, что запрещенное вещество содержалось в каплях для носа, сообщала «Би-би-си».

При этом еще в середине 2000-х годов выяснилось, что, хотя триметазидин — синтетический препарат, у него есть уникальное свойство: он может образовываться в организме сам, представляя собой один из семи метаболитов незапрещенного вещества ломеризин. Это открыли в Токийской антидопинговой лаборатории, и WADA об этом известно, писал «Спорт-Экспресс».

Триметазидин не стимулятор

Заслуженный врач РФ, кардиолог Юрий Серебрянский пояснил «360», что триметазидин не является стимулятором для преодоления каких-либо нагрузок. Это лекарство немного снижает избыточный тонус и нервное напряжение.

«Разумеется, как и у любого лекарства, у триметазидина есть побочные действия. При избыточном применении может возникнуть головная боль, тошнота. Этот препарат не ускоряет и не повышает работоспособность или выносливость, так что он не противопоказан спортсменам», — отметил Юрий Серебрянский.

Спортивный врач Валентин Беляевский в разговоре со Sports.ru также отметил бесполезность применения триметазидина для улучшения спортивных результатов. По сути, этот препарат не более чем витамин для сердца, иногда его назначают при спортивной брадикардии — низком пульсе.

Лечебный эффект триметазидина не доказан

Врач-трансфузиолог Андрей Звонков рассказал «360», что триметазидин внесен в список WADA — перечень запрещенных для спортсменов субстанций и методов, который составляет Всемирное антидопинговое агентство. Этот список пересматривается не реже одного раза в год.

«Все, что внесено в список WADA, нельзя использовать либо нужно специальным образом оформлять. Триметазидин относится к той же категории, что и известный мельдоний: антигипоксант, уменьшает потребность миокарда в кислороде, улучшает кровообращение в периферических сосудах и так далее», — сказал Андрей Звонков.

Он уточнил, что триметазидин обычно применяется для пациентов пожилого возраста, страдающих заболеваниями сердца, а также дыхательной и сердечной недостаточностью. Однако официально триметазидин считается лекарством с недоказанным лечебным эффектом.

«Он популярен у нас в стране, но не в Европе и Америке. Они такие препараты стараются специально вносить в список WADA, потому что сами они ими не пользуются, а нам навредить всегда полезно», — отметил Андрей Звонков.

Врач допустил, что у олимпийца могут быть сердечные заболевания, хотя в 15 лет это редкость. Пролапс митрального клапана первой степени наблюдается у каждого второго спортсмена, однако это не является отводом от спортивных занятий. Чтобы узнать, почему триметазидин пил кто-то из спортсменов, нужно спрашивать врача сборной.

«Если он назначал этот препарат и посоветовал его применять, нужно выяснить зачем и почему. Если он никаких рекомендаций на этот счет не давал, то это самодеятельность или диверсия. Например, подсыпали в еду — команда ест за одним столом, и „доброжелателей“ у нас всегда хватало, не уследишь», — сказал Андрей Звонков.