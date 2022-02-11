Матвиенко усмотрела в истории с Валиевой манипуляции «понятно каких» спецслужб

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в истории с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой прослеживаются манипуляции иностранных спецслужб. Матвиенко отметила, что вся ситуация с допинг-пробами российской фигуристкой выглядит сомнительно, передал ТАСС.

Матвиенко заявила, что ситуация с Валиевой вызывает вопросы, потому что 15-летняя спортсменка неоднократно сдавала тесты до и после той пробы во время чемпионата России, в которой обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

«Все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте, это факт», — сказала парламентарий.

Матвиенко добавила, что за все этой историей прослеживаются манипуляции «понятно каких» спецслужб, передала «Фонтанка».

В Олимпийском комитете России ранее заявили, что допинг у Валиевой обнаружили только в пробе за 25 декабря, после этого все тесты были отрицательные, в том числе тот, который провели уже во время Олимпиады в Пекине. В ОКР пообещали сделать все возможное для защиты золота российских фигуристов в командном турнире.

В WАDА ранее заявили, что Всемирный антидопинговый кодекс в ситуации с Валиевой применили неправильно.