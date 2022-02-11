Битва ледяных королев. Понятный разбор программ Валиевой, Щербаковой и Трусовой на Олимпиаде

Соревнования по женскому фигурному катанию пройдут 15 и 17 февраля. Сначала спортсменки представят короткую программу, а затем произвольную. Фавориты Олимпиады — российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. «360» рассказывает о слабых и сильных сторонах девушек, их шансах на победу и системе судейства на Олимпиаде.

Что интересует судей?

Чтобы разобраться в прокатных программах фигуристок, для начала нужно понять, из чего обычно они состоят и как их оценивают судьи.

Элементы фигурного катания делятся на два типа: прыжковые и непрыжковые.

Прыжки

В прыжках большое значение имеет количество вращений в воздухе. Судьи также обращают внимание на каскады и комбинации. В первом случае фигурист совершает несколько прыжков без перерыва, во втором он добавляет между ними связующие элементы.

Прыжки делятся на две группы — реберные и зубцовые. При исполнении первого типа спортсмен отталкивается ото льда ребром конька опорной ноги, при исполнении второго — зубцом конька свободной ноги.

Существует три вида реберных прыжков — аксель, сальхов и риттбергер.

Аксель легко отличить от всех остальных, потому что его прыгают лицом вперед, а все остальные — вперед спиной.

Сальхов делают с левой ноги, замахиваясь правой вокруг тела.

Во время риттбергера фигурист скрещивает ноги до того, как оторвется ото льда.

Зубцовые прыжки тоже делятся на три вида — тулуп, флип и лутц.

Для тулупа фигуристу нужно двигаться спиной вперед на внутреннем ребре правого конька, потом занести левую ногу за правую и оттолкнуться зубцом ото льда. Приземлиться он должен на правую ногу.

Флип и лутц похожи между собой. Оба происходят при ударе зубцом правого конька, но при лутце левая нога ставится на внешнее ребро, а при флипе — на внутреннее.

Самая большая ошибка во время прыжка для спортсмена — совершение одинарного прыжка вместо многооборотного. За это снимают гораздо больше баллов, чем за падение.

Другие элементы

Помимо этого судьи смотрят на непрыжковые элементы, которые состоят из шагов, спиралей и вращений.

Спираль — это скольжение на льду, при котором фигуристы обычно опираются только на одну ногу. Там тоже есть множество видов: шарлотта, собачка, кантилевер, кораблик, ласточка, бауэр и флажок. Они между собой отличаются прогибами, которые выполняет спортсмен, и положением его рук во время проката.

Вращение — это повороты на месте вокруг своей оси. Три основных вида называются винт, волчок и либела. В первом спортсмен вращается стоя, во втором — сидя, в третьем — в ласточке. Сложность вращения оценивают по его направлению, скорости, количеству оборотов, положению ног и ребер, заходе в него.

Система оценок

По просьбе «360» тренер по фигурному катанию, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России Мария Бутырская объяснила, как на соревнованиях оценивают выступления и на что обращают внимание.

На соревнованиях есть техническая бригада и судьи. Первые следят за элементами и отмечают то, на каких уровнях они были сделаны. Они определяют, был прыжок двойным или тройным, докрутил ли его спортсмен. После того, как элемент был определен, его начинают оценивать судьи.

Судьи оценивают прыжки по масштабу их пролета, легкости выполнения и другим факторам. Исходя из разных элементов, они могут добавить баллов, а могут и снизить их.

Во вращениях техническая бригада оценивает их докрутку и занял ли спортсмен позицию, которая соответствует тому или иному вращению. А судьи уже решают, понравилось ли им исполнение и скорость вращения, все ли было дотянуто.

«И, естественно, исполнение самой программы играет значение. Как спортсмен попадает в музыку, как он скользит, какие у него переходы от элемента к элементу, как подобран образ. Если техническая оценка четко выверенная, то судейская более субъективная», — сказала Бутырская.

Тонкости оценки

У каждого прыжка есть базовая стоимость, к которой прибавляют или из которой вычитывают определенные баллы. Это происходит при оценке чистоты исполнения прыжка. Казалось бы, лучше чисто исполнить простой прыжок, чем замахнуться на более сложный и ошибиться, но нет. Спортивный журналист Борис Ходоровский объяснил разницу на примере акселя. У тройного акселя базовая оценка — это восемь баллов, а у двойного — три. Фигуристам выгоднее исполнять тройной аксель с падением, чем двойной в чистом исполнении.

Иногда спортсменам все же предлагают поберечь себя и убрать некоторые сложные элементы из программы в угоду более чистого проката. Некоторые полагают, что так можно заработать больше баллов, чем с постоянными помарками. Но тогда образуется новая проблема.

«Когда их убирают, все рушится. Программа сразу воспринимается как пустая со стороны, потому что все было построено на чередовании элементов», — рассказал «360» спортивный журналист Николай Яременко.

Самый дорогой элемент программы — это каскад. Если исполнить подряд несколько прыжков, то можно получить много баллов. Внутри короткой программы разрешено добавлять только один каскад.

Чем сложнее программа составлена технически, тем больше шансов получить высокие баллы. Если смотреть на произвольную программу Щербаковой, Валиевой и Трусовой, то ни одна другой не уступает. У Камилы Валиевой она даже составлена проще, чем у других фигуристок, но она единственная из всех имеет чистый прокат без помарок.

Камила Валиева

Безусловной фавориткой на Олимпиаде считается Камила Валиева. Она уже успела себя показать, выступая на командных соревнованиях в Пекине. Своим выходом она поставила очередной рекорд и стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. А еще она первая европейка, которая чисто исполнила тройной аксель.

Как сообщал Sport24, на репетициях короткой программы 3 февраля в Пекине Валиева, Трусова и Щербакова исполняли вместо одного каскада сразу два. На самих соревнованиях такое запрещено, но для тренировок очень полезно.

Камила Валиева катала свою программу в таком порядке: тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа, каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Все чисто и без падений.

На самих соревнованиях Валиева представит те же программы, с которыми выступала на чемпионате Европе в 2022 году. Тогда в короткой программе она не просто стала первой, но и поставила мировой рекорд, получив 90,45 балла.

Ее короткая программа состоит из тройного акселя, тройного флипа и каскада из тройного лутца и тройного тулупа.

Произвольная программа Камилы Валиевой замахивается уже на четверные прыжки. Она начинается с четверного сальхова, продолжается тройным акселем, затем идет каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, после этого тройной риттбергер и вновь каскад, но уже из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова, а затем завершающий каскад из тройного флипа, тройного тулупа и тройного лутца. Во время выступления на чемпионате Европы она допустила одно падение на тройном акселе.

По словам Ходоровского, у Валиевой слабых сторон нет и на нее в школе «Самбо-70» сделали основную ставку.

«Ее целенаправленно подводили к Олимпиаде. С учетом того контента, который она исполняет, она находится в идеальном возрасте для победы. Свою произвольную программу она катает уже второй год. Это тоже сделано не просто так. Она с каждым прокатом все лучше понимает постановку и музыку», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что Валиева будет достойна звания чемпионки, если не допустит больше двух ошибок в произвольной программе и не сделает ни одной ошибки в короткой программе. В короткой программе преимущество перед соперницами Валиевой дает блестящий тройной аксель, который кроме нее пока стабильно никто не исполняет.

Бутырская отметила, что в произвольной программе девочки могут посоревноваться с Камилой Валиевой в сложности, но в короткой у нее очень сильный отрыв. Еще одно ее преимущество — очень стабильные результаты.

«Это уникальная спортсменка. Я по ней вообще ничего не могу сказать. Все идеально. От начала до конца. От прыжков до вращений, дорожек и того, как она передает свои эмоции», — заявила российская фигуристка.

Единственное, что по-настоящему отделяет Валиеву от золотой медали — потенциальное отстранение от соревнований. Ранее она получила положительный результат допинг-теста, итоги которого отправили в антидопинговую лабораторию в Стокгольме. После этого Валиеву отстранили от тренировок.

Российское антидопинговое агентство добилось отмены этого решения, и сейчас фигуристка продолжает тренироваться. Однако Международный олимпийский комитет пытается оспорить это в Спортивном арбитражном суде. Регулятор должен принять окончательное решение по поводу Валиевой до 15 февраля.

Анна Щербакова

Анна Щербакова — одна из сильнейших спортсменок на сегодняшний день. Она действующая чемпионка мира и трехкратная чемпионка России.

На тренировках 3 февраля Щербакова катала короткую программу по схеме: двойной аксель, каскад из тройного флипа и тройного риттбергера, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера. Все чисто и без падений. Как отмечал Sport24, она не просто восстановила четверной лутц, но и усовершенствовала дорогие и красивые каскады.

Однако на чемпионате Европе дела у Щербаковой сложились не сразу, потому что по итогам короткой программы она заняла четвертое место. Ее программа должна была состоять из двойного акселя, тройного флипа и каскада в виде тройного лутца и тройного риттберга. Но фигуристка упала с лутца и этим сорвала каскад.

Получить серебро она смогла благодаря блестяще выполненной произвольной программе. Она у Щербаковой начинается с четверного флипа, продолжается каскадом из тройного флипа и тройного тулупа, далее идет двойной аксель и еще один двойной аксель, после еще один каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, затем еще один каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, а завершается все тройным лутцем.

«Аня — очень женственная фигуристка. Она легко выглядит на льду. Когда у нее все получается, то все на одном дыхании проходит», — сказала Мария Бутырская.

Она владеет четверным тулупом и лутцем. Программа у нее сложная и интересная. Так почему Щербакова все же уступает Валиевой? По словам Ходоровского, секрет кроется в том, что она повзрослела. У нее прошел пубертатный период, поэтому она уже не может с легкостью выполнять четверной флип и четверной тулуп.

«Ей очень тяжело собрать тот сложнейший контент, который был у нее год назад, не говоря о том, каким он был два года назад. Но уникальность Щербаковой заключается в том, что она, как никто другой, может собраться на главный старт сезона. Она это уже не раз демонстрировала», — отметил журналист.

Достаточно взглянуть на чемпионат Европы, когда она сначала даже не входила в число призеров, но на произвольной программе выдала свой лучший прокат и выбила себе серебряную медаль.

«Есть понятие „старт+“. Так говорят о тех, кто на соревнованиях исполняет свои программы лучше, чем на тренировках. У Щербаковой „старт+“ самый высокий в мире», — заявил Ходоровский.

Александра Трусова

Еще одна звезда российского фигурного катания — Александра Трусова. На сегодняшний день ее произвольная программа имеет самый сложный состав, а сама спортсменка своим стилем катания заполучила прозвище «русская ракета».

На тренировке 3 февраля Трусова выдала короткую программу в виде тройного акселя, каскада из тройного флипа и тройного тулупа, с последующим каскадом из тройного лутца и тройного тулупа. Каскады Трусова выполнила чисто, а с акселя упала. Это ее большая проблема, потому что еще ни на одном соревновании ей не удавалось выполнить этот элемент чисто, хотя на тренировках обычно он у нее получается.

На чемпионате Европы она заняла третье место, а оба проката были с падениями. Короткая программа началась с тройного акселя, с которого она упала, а затем продолжилась чистым тройным флипом и каскадом из тройного лутца и тройного тулупа.

Произвольная программа у нее состояла из четверного флипа, четверного сальхова, каскада из двойного акселя и тройного тулупа, четверного тулупа и четверного лутца с последующим каскадом из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова с финальным каскадом из тройного лутца и тройного тулупа. На четверном тулупе и четверном лутце она упала.

«Саша очень изменилась. Чувствуется, что в ней просыпается женственность. Она меня поражает своим характером. Она упорная и настырная. Знает, что делает», — сказала про нее Бутырская.

Трусова действительно не сдается и упорно пытается усложнить свои программы, чтобы выгрызть шанс на победу. На чемпионате России она попыталась исполнить четыре четверных прыжка. Флип и два лутца у нее вышли чистыми, а с тулупа она упала. На Олимпиаде Трусова и вовсе заявила пять четверных прыжков.

«Она заявляет пять прыжков в произвольной программе, да еще и тройной аксель, но чисто исполнить заявленный контент на соревнованиях ей не удавалось еще ни разу. Единственный раз, когда она исполнила все пять четверных прыжка, — это контрольный прокат сборной России в Челябинске перед началом нынешнего сезона. Если Трусова исполнит все, что она заявляет, то тогда сможет обыграть даже Валиеву именно за счет сложности», — заявил Ходоровский.

Учитывая прошлый опыт, шансы на чистый прокат у Трусовой малы. Собеседник подчеркнул, что, хоть она и сильно выросла за последний год, начала лучше понимать музыку и свой образ, у нее все равно нет такого баланса между техникой и компонентами, как у Щербаковой и Валиевой.