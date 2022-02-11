WADA заявило о неправильном применении антидопингового кодекса в случае с Камилой Валиевой

Всемирный антидопинговый кодекс был неправильно применен к несовершеннолетней спортсменке Камиле Валиевой. Такое заявление сделали в WADA.

Недавно РУСАДА приняло решение снять временное отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой из-за положительного результата теста на допинг. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, намерено также подать жалобу в CAS на решение РУСАДА.

«Основание для подачи апелляции — неправильное применение Всемирного антидопингового кодекса», — сказано в сообщении.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль полностью и безгранично поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Песков призвал спортсменку ходить гордо и всех побеждать.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года, сданная ею во время чемпионата России, показала положительный результат. В организме юной фигуристки нашли триметазидин.

Сначала Валиеву временно отстранили от соревнований, но она опротестовала это решение и продолжит участвовать в Олимпиаде.