В ОКР посчитали странным обнародование результатов проб Валиевой спустя полтора месяца

Решение относительно положительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой могли специально задержать до окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение выразил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Поздняков в разговоре с ТАСС обратил внимание на то, что соревнования проходили в районе 25 декабря, и тогда была сдана проба. При этом ее результаты были обнародованы 8 февраля. Это, по мнению президента ОКР, вызывает серьезные вопросы.

Он уточнил, что срок для загрузки пробы А по международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства оставляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. При этом из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась почти месяц.

«У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — заметил он.

Международное агентство допинг-тестирования сообщило 11 февраля, что церемонию награждения по итогам командного турнира перенесли из-за положительного результата допинг-теста Валиевой от 25 декабря.

После этого РУСАДА временно отстранило фигуристку от соревнований, но она оспорила это решение. МОК подал апелляцию на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой, дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS).