Разгильдяйство или провокация? Как украинский корабль оказался у берегов Крыма

Корабль ВМС Украины попытался устроить провокацию в Керченском проливе. Непонятные маневры судна «Донбасс» многие политики связывают с телефонным разговором президентов США и Украины, на время которого пришлась эскапада. Однако корабль все же повернул назад — украинцам уже известно, что бывает с нарушителями границы России.

Утром 9 декабря корабль «Донбасс» управления Военно-морских сил Украины вышел из порта Мариуполь и направился к Керченскому проливу. При этом украинская сторона не подавала никаких заявок и никак не извещала Россию о намерении пройти Керчь-Еникальским каналом. Судно игнорировало все требования изменить курс.

Российский корабль береговой охраны, который сопровождал «Донбасс», предупредил экипаж судна о необходимости соблюдения законодательство РФ. В ответ с корабля ВМФ Украины сообщили, что не планируют двигаться через Керченский пролив. В это время судно находилось в 18 морских милях, или 33,336 километра, от него.

В конце концов украинский корабль, не отвечая на запросы, лег на обратный курс. Российская сторона расценила это как провокацию и отметила, что происшествие могло создать угрозу безопасности мореплавания. Государственная пограничная служба Украины в ответ заявила, что не знает о движении «Донбасса», а военные — что корабль не нарушал запретных зон и возвращается на базу.

Провокации Украины связаны с США

После того как «Донбасс» ушел, Минтранс Крыма сообщил, что суда снова ходят в штатном режиме в Керчь-Еникальском канале. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил украинские власти, что повторение подобных провокаций будут иметь негативные последствия.

«Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — заявил Михаил Шеремет.

Сенатор Сергей Цеков в разговоре с Lenta.ru отметил, что во время неясных маневров «Донбасса» президент Украины Владимир Зеленский вел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. Кроме того, российский политик напомнил, что иностранные суда имеют право проходить через пролив.

Это совпадение заметил и глава думского международного комитета Алексей Чепа. Он предположил, что маневры украинского корабля могли быть специально спланированы ко времени разговора президентов, а также обратил внимание на провокации и непродуманную политику Киева, сообщило РИА «Новости».

«Сложно сказать, специально это или планово произошло. Мы видим постоянные провокации со стороны Украины. Вероятно, это было специально: подобный шум для непродуманной политики — это очень присуще», — заявил Алексей Чепа.

Россия имеет право защищать границу

Военный эксперт Михаил Ходаренок в разговоре с «360» выразил уверенность, что инцидент с «Донбассом», скорее всего, не провокация, а обычное разгильдяйство украинской стороны, которая не потрудилась вовремя оформить нужные документы для следования судна через Керченский пролив.

«Я не думаю, что это была какая-то провокация с далекоидущими последствиями. Скорее всего, это нераспорядительность на низовом уровне. Украине ведь никто не запрещает осуществлять судоходство. Но все должно быть оформлено на соответствующей нормативной базе и заблаговременно, вот и все», — сказал Михаил Ходаренок.

По его словам, украинской стороне достаточно было соблюсти все необходимые формальности — и корабль бы спокойно проследовал своим курсом. Однако если заявки не было, пограничные силы Российской Федерации вправе принимать любые меры в отношении корабля-нарушителя, вплоть до открытия огня.

Провокация в Азовском море

Российским пограничникам уже приходилось сталкиваться с соседями. Три года назад, утром 25 ноября 2018 года, суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Их экипаж не реагировал на законные требования остановиться и допускал опасное маневрирование.

В результате для остановки украинских военных кораблей российским пограничникам пришлось применить оружие. Все три судна были задержаны и доставлены в керченский порт. Трем раненым военнослужащим-украинцам была оказана медицинская помощь. Один из них, моряк «Бердянска», признался, что им приказали стрелять по российским кораблям.

Украинцы провели около года под арестом и в сентябре 2019-го вернулись домой в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной. Еще через пару месяцев арестованные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в порт Очаков.

Что известно о «Донбассе»

Корабль управления «Донбасс» построен на судоверфи в Польше в 1969 году и вышел в море под именем «ПМ-9». Во время службы в ВМФ СССР он регулярно совершал переходы Черное — Средиземное — Балтийское моря, побывал в Сирии, Тунисе, Египте и Польше. После раздела Черноморского флота сменил имя на «Краснодон», а в 2001 году стал «Донбассом».

Источник фото: телеканал «360»

В 2004 году на судне, которое стояло на ремонте в тогда еще украинском Севастополе, произошел пожар. Его тушили около пяти часов. Обошлось без пострадавших, но 50 квадратных метров верхней палубы были сильно повреждены.

В 2007 году «Донбасс» не поставили на укрытую стоянку и во время пятибалльного шторма корабль был сорван со швартовых. Долгое время он стоял на якоре в центре бухты, рискуя столкнуться с другими кораблями ВМСУ либо быть выброшенным на берег. Буксиры России и Украины спасли судно от катастрофы.

После того, как было признано, корабль находился в неудовлетворительном техническом состоянии, в 2010 году Министерство обороны Украины выделило деньги на восстановление «Донбасса». Ремонт занял год, но в 2016-м на судне снова произошел пожар. Горело две палубы на площади более 100 квадратных метров, рассказал сайт Inforesist.org.

В 2018 году «Донбасс» на буксире вошел в Азовское море и прошел под аркой Крымского моста с целью создания базы ВМСУ в Бердянске, сообщила Lenta.ru.