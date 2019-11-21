Опубликовано новое видео прибывших из России кораблей ВМС Украины
«Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вернулись в свою страну спустя год после случая в Керченском проливе.
Появилось видео прибытия переданных Россией кораблей на УкраинуПодробнее
Президент Владимир Зеленский и 17 освобожденных в сентябре моряков уже осмотрели прибывшие из России суда. Российские пограничники вернули их Киеву 18 ноября.
Ранее МИД РФ прокомментировал процедуру возврата кораблей. Там отметили, что все процессуальные действия в России по этому случаю проведены. Это значит, что больше нет никакого смысла удерживать суда ВСУ на российской территории.
Военные корабли Украины 25 ноября 2018 года незаконно вторглись в территориальные воды России. Украинские моряки проигнорировали требования российских пограничников прекратить опасные маневрирования, после чего были задержаны. Почти год украинцы провели в России под арестом. В сентябре 2019 года они вернулись на родину в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.