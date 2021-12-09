Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Он игнорирует все требования изменить курс. Об этом сообщила ФСБ РФ.

«9 декабря текущего года в 09:12 корабль управления „Донбасс“ ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было», — уточнили в ведомстве.

В 13:45 «Донбасс» предупредили о необходимости соблюдения законодательства России и необходимости подать заявку. Это сделал 5 сопровождающий его корабль береговой охраны ПС ФСБ России. В ответ «Донбасс» сообщил, что не планирует двигаться через Керченский пролив.

Однако сейчас корабль находится на расстоянии 18 морских миль до Керченскго пролива и не выполняет требования изменить курс, отметили в ведомстве.

«Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — подчеркнули там.