Украина прокомментировала корабль, движущийся в сторону Керченского пролива

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не знает о движении корабля ВМС Украины «Донбасс», который двигался в сторону Керченского пролива. Так в пресс-службе ведомства ответили на вопрос агентства «РБК-Украина», передало РИА «Новости».

«В комментарии РБК-Украина пресс-служба Госпогранслужбы Украины отметила, что пока не владеет информацией по этой ситуации», — передали журналисты ресурса.

Ранее ФСБ России сделало заявление о том, что корабль украинской армии «Донбасс» начал движение в направлении Керченского пролива и не выполнял требования изменить курс.

Служба безопасности РФ отчитывалась, что военное судно вышло из порта Мариуполь в 09:12, не выполнив требование России, которое заключается в обязательной заявке, оставляемой в порту Керчь на прохождение украинскими кораблями Керчь-Еникальского канала. При этом в 13:45 экипажу дали предупреждение о необходимости соблюсти законы и оставить нужную заявку. Тогда на «Донбассе» ответили, что двигаться через Керченский пролив не собираются.