В Госдуме предупредили Украину о недопустимости повторения ситуации с Керченским проливом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил украинские власти, что такие провокации, как недавняя ситуация с кораблем «Донбасс», невозможны. Если они повторятся, то будут негативные последствия.

Шеремет увидел в движении корабля «Донбасс» к Керченскому проливу отмашку самого президента Украины Владимира Зеленского. Он предостерег высших лиц с украинской стороны от рецидивов таких действий незавидной участью.

«Наши пограничники будут действовать строго в рамках российского законодательства. При этом вся ответственность за судьбы моряков будет полностью лежать на украинских властях, отдавших столь преступный приказ», — объяснил Шеремет РИА «Новости».

Он также добавил, что для прохождения пролива нет никаких сложностей — нужно просто подать заявку за некоторое время до осуществления этого действия. Не выполняя это элементарное правило, власти Украины провоцируют российскую сторону.

Корабль ВМС Украины «Донбасс» начал двигаться в сторону Керченского пролива, не оформив заявку на его прохождение, которая необходима по закону, 9 декабря. Позже команда корабля ответила, что проходить через пролив не собирается.