Шедший к Керченскому проливу украинский военный корабль повернул назад
ФСБ: двигавшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины сменил курс на обратный
Корабль ВМС Украины, шедший в сторону Керченского пролива, сменил курс на обратный. На запросы экипаж судна не отвечает, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — отмечено в публикации.
Действия экипажа украинского судна российская сторона расценила как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.
В штабе «Операции объединенных сил» подчеркнули, что корабль не нарушал запретных зон и возвращается на базу. Позицию его пресс-службы привел ТАСС.
Украинское военное судно 9 декабря снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива.
В ФСБ уточняли, что заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было.