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    10 декабря 2021, 00:14

    Шедший к Керченскому проливу украинский военный корабль повернул назад

    ФСБ: двигавшийся к Керченскому проливу корабль ВМС Украины сменил курс на обратный

    Александра Ломейко

    Корабль ВМС Украины, шедший в сторону Керченского пролива, сменил курс на обратный. На запросы экипаж судна не отвечает, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    «Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — отмечено в публикации.

    Действия экипажа украинского судна российская сторона расценила как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

    В штабе «Операции объединенных сил» подчеркнули, что корабль не нарушал запретных зон и возвращается на базу. Позицию его пресс-службы привел ТАСС.

    Украинское военное судно 9 декабря снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива.

    В ФСБ уточняли, что заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было.