Шедший к Керченскому проливу украинский военный корабль повернул назад

Корабль ВМС Украины, шедший в сторону Керченского пролива, сменил курс на обратный. На запросы экипаж судна не отвечает, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Корабль управления „Донбасс“ лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует», — отмечено в публикации.

Действия экипажа украинского судна российская сторона расценила как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания.

В штабе «Операции объединенных сил» подчеркнули, что корабль не нарушал запретных зон и возвращается на базу. Позицию его пресс-службы привел ТАСС.

Украинское военное судно 9 декабря снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в сторону Керченского пролива.

В ФСБ уточняли, что заявок на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было.