Россиянин признался, что убил гадалку из-за джиннов. Но она «колдовала» только во благо

В Дагестане недовольный клиент зарезал гадалку в ее же доме за то, что она не смогла ему помочь и навела порчу. Теперь он заявил, что в него якобы «вселили джиннов», которые мучали его по ночам. Следствие подозревает, что мужчина собирался напасть и на другую провидицу, но не успел.

В Махачкале недовольный клиент расправился с известной гадалкой Шовкат Джалаевой. Камера наблюдения на доме пророчицы засняла, как вечером 11 декабря мужчина в капюшоне сначала заходит, а затем спешно покидает территорию. Всего за четыре минуты он нанес Джалаевой 12 ножевых ранений.

Угрозы в прошлом

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «360», что Джалаеву нашел мертвой ее супруг. Гадалка собиралась сходить за продуктами в магазин, пока он разговаривал с соседями. Сначала муж не понял, что произошло. Он предположил, что это мог быть инсульт. У Шовкат Джалаевой в последнее время были проблемы со здоровьем, она даже ездила на обследования в Москву.

Никаких угроз семье, по данным источника «360», не поступало уже несколько лет. Единственный раз был в 2013 году: недовольный сосед прикрепил к двери дома записку с гранатой. Тогда силовики быстро разобрались с ситуацией и заверили семью, что беспокоиться не о чем.

С тех пор проблем у супругов не было. К тому же в последние годы Джалаева стала реже принимать клиентов из-за пандемии и проблем со здоровьем. Супруг, по словам источника, не задавал вопросов о том, кто и зачем приходил к жене, потому что не хотел вмешиваться в чужую жизнь и чужие проблемы.

Джалаева, уверен источник, некоторым помогала как обычный психолог — соответствующее образование у нее было.

Сын Шовкат Джалаевой рассказал РЕН ТВ, что магию она использовала только во благо: делала защиту, могла привлечь успех к человеку, снимала порчу по фотографии, отваживала мужей от алкоголя по просьбе жен. Люди к ней, по его словам, обращались за помощью. Тем, у кого были злые намерения, Джалаева отказывала.

«Это явно псих какой-то пришел. Нормальный человек этого бы не сделал. Зная ее, сколько она людям помогала, сколько сделала! Зная, что за нее по-любому достанут, не пришел бы. Никому ничего она плохого не делала», — сказал сын Джалаевой.

Брат погибшей рассказал «360», что он был единственным в семье, кому не нравилось, что Джалаева гадает. Но он редко приезжал в Дагестан. По его словам, в подробности жизни его не посвящали. Даже о предыдущих угрозах он узнал только из новостей.

Убил из-за джиннов

Telegram-канал Baza написал, что подозреваемый — 37-летний Галиб. К гадалке он обращался якобы из-за проблем сексуального характера, помочь с которыми не смогли даже врачи. По данным канала, клиент хотел, чтобы провидица сняла с него порчу, но результатом остался недоволен.

Поймать злоумышленника удалось благодаря тому, что он вернулся на место преступления с факелом, чтобы поджечь дом. Дочь гадалки заметила его и вызвала правоохранителей.

Они подозревают, что в планах у Галиба было еще одно преступление — убийство другой провидицы, которая тоже не смогла помочь.

Во время допроса Галиб заявил, что это именно Джалаева навела на него порчу. Зачем ей это, он не объяснил.

«Джинны приходят, когда я сплю, они мучают меня», — сказал он.

В СК заявили «360», что уже возбудили уголовное дело об убийстве.