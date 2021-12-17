Известную гадалку убили в Махачкале

Популярная гадалка Шовкат Джалаева обнаружена убитой в собственном доме. Ей нанесли 12 ранений ножом, сообщил Telegram-канал Baza. Следственный комитет подтвердил «360», что возбудил дело.

Убийство произошло в Махачкале. Камеры видеонаблюдения засняли, что, пока Джалаева была в магазине, к ней в дом зашел неизвестный в черной куртке с капюшоном на голове. Гадалка вернулась, а буквально через три минуты из дома быстрым шагом вышел тот же человек и убежал.

Известно, что Джалаеву не любили многие местные жители по религиозным соображениям, они требовали от нее перестать заниматься «магией». В 2013 году к ее двери прикрепили записку об этом вместе с гранатой — тогда обошлось без насилия.

Ранее потомственную гадалку, которая выманила у жительницы Рузы более двух миллионов рублей, задержали на съемной квартире в Балашихе. Подозреваемая в мошенничестве обманывала свою клиентку, проводя псевдоритуалы, и требовала за них плату. В полицию клиентка гадалки обратилась, когда поняла, что ритуалы не принесли никакой пользы, а два миллиона исчезли.