Убитую в Махачкале гадалку нашел муж

Убитая гадалка Шовкат Джалаева в день своей гибели собиралась заниматься обычными делами — убрать в квартире и сходить в магазин за продуктами. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с погибшей.

Супруг Джалаевой вышел из дома, когда та еще была жива. Около часа он провел на улице — разговаривал с соседями. Вернувшись, обнаружил дверь открытой. Гадалку мужчина нашел в ее комнате.

«Она будто бы полусидела в углу, скорчилась. <…> Первая мысль была, что [случился] какой-то приступ, инсульт, что-то произошло, и она упала», — рассказал источник о первых впечатлениях мужа погибшей, добавив, что следов погрома в доме не было.

Мужчина выбежал из дома и стал звать на помощь. Когда Джалаевой попытались прощупать пульс, увидели кровь на руке. При осмотре тела правоохранители зафиксировали множественные ножевые ранения.

Ни сама семья, ни лично гадалка, заметил источник, никаких угроз не получали. В последнее время Джалаева старалась не принимать клиентов — сказалась как пандемия, так и возникшие у женщины проблемы со здоровьем.

Ее супруг никогда не интересовался, кто к ней приходит и зачем. Он считал, что не должен вмешиваться в чужую личную жизнь и проблемы.

Шовкат Джалаеву обнаружили убитой в ее же доме в Махачкале. Неизвестный порядка 12 раз ударил ее ножом. Камеры видеонаблюдения засняли, как человек с капюшоном на голове зашел в ее дом, пока гадалка была в магазине, и после возвращения женщины выбежал.