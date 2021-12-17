Предполагаемый убийца гадалки в Махачкале попал на видео

Камеры видеонаблюдения в Махачкале сняли проходящего по улице потенциального убийцу известной гадалки Шовкат Джалаевой. Ролик оказался в распоряжении «360».

На видео видно быстро передвигающегося мужчину среднего телесложения в черной куртке.

Джалаева была найдена мертвой у себя дома с несколькими ножевыми ранениями. Известно, что ее не любили многие местные жители по религиозным соображениям, они требовали от нее перестать заниматься магией. В 2013 году к ее двери прикрепили записку об этом вместе с гранатой — тогда обошлось без насилия.

Ни сама семья, ни лично гадалка, заметил источник «360», никаких угроз не получали. В последнее время Джалаева старалась не принимать клиентов — сказалась как пандемия, так и возникшие у женщины проблемы со здоровьем. Ее супруг никогда не интересовался, кто конкретно к ней приходит и зачем — считал, что не должен вмешиваться в чужую личную жизнь и проблемы. Сам мужчина и нашел в итоге супругу убитой. Следов погрома в здании он не обнаружил.