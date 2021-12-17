«Она от меня все скрывала». Брат убитой гадалки рассказал, о чем говорил с сестрой в последний раз

Брат убитой гадалки Шовкат Джалаевой заявил, что не знал о поступавших к ней угрозах. Он сказал, что другие родственники тоже ни о чем ему не сообщали.

По словам мужчины, с убитой он связывался примерно три недели назад по WhatsApp, когда та приходила в гости к сестре. Тогда Джалаева не сказала ничего подозрительного.

«Ничего не говорила, она от меня все скрывала. Никто ничего не говорил», — передал родственник гадалки.

Он рассказал, что недавно вернулся с похорон сестры, но подробности случившегося сам начал узнавать только из материалов журналистов. Джалаев уточнил, что в семье никто не был против занятий его сестры гаданием. Муж убитой, по его словам, тоже не смог точно описать произошедшее. На его жену напали в тот момент, когда он уходил.

Популярную гадалку Шовкат Джалаеву обнаружили убитой в ее же доме в Махачкале. На ее теле были следы от 12 ударов ножом. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту случившегося. На камерах видеонаблюдения заметно, что в дом к Джалаевой заходил неизвестный с капюшоном на голове, пока она была в магазине, а после ее возвращения он выбежал обратно. Известно, что не все местные жители поддерживали занятие Джалаевой магией.