Бывший южнокорейский дипломат Чан Сон Мин сообщил о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын снова в коме. Временное руководство страной опять перешло к его младшей сестре Ким Ё Чжон. Однако информация о болезни главы Северной Кореи может быть вбросом, а реального преемника у Ким Чен Ына нет. Почему — узнал «360».

В последние месяцы многие обращали внимание на то, что роль младшей сестры северокорейского диктатора Ким Ё Чжон существенно усиливается. В апреле 2020-го в СМИ уже появлялись сообщения о болезни и даже смерти Ким Чен Ына. Тогда роль главы государства пророчили именно Ким Ё Чжон.

При этом всего три дня назад южнокорейская разведка сообщала о том, что Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре. Чан Сон Мин заявил, что Ё Чжон выдвигается на первый план в управлении государством только потому, что структура преемственности власти при Ким Чен Ыне еще не была сформирована.

Лидер без конкурентов

Политолог и гражданин Южной Кореи Владимир Тихонов (Пак Но Джа) считает, что сегодняшняя политическая система Северной Кореи очень устойчива, но очевидного преемника у действующего главы государства нет.

«На власть может претендовать только человек из правящего клана, никто другой там не правил с 1945 года. А в правящем клане явных претендентов нет», — уверен он.

При этом у Ким Чен Ына есть старший брат Ким Чен Чхоль, который мог бы стать следующим правителем КНДР, однако еще в 2009 году он отказался от власти, чтобы заняться искусством.

«У него, судя по всему, бюрократических способностей нет. Он любит музыку, ездит на шопинг в Лондон и на концерты», — добавил Тихонов.

Третий брат главы КНДР Ким Чон Нам был самым старшим в семье, однако от права наследования его отстранил отец, Ким Чен Ир. В 2017 году он был убит в Куала-Лумпуре северокорейской разведкой. Причиной этого Тихонов назвал якобы имевшуюся у Чон Нама связь с ЦРУ.

Сын главы КНДР Ким Чен Ына, который должен стать законным преемником на посту правителя, еще слишком мал — ему только семь лет. Действительным претендентом из правящего клана остается младшая сестра, которая сейчас и взяла на себя функцию руководителя.

В частности Ё Чжон получила право принимать решения в вопросах отношений с США и Южной Кореей — якобы для того, чтобы «снять нагрузку» с брата. Другой версией перепоручения обязанностей является возможный провал в переговорах, который Ким Чен Ын не хочет брать на себя.

Владимир Тихонов уверен, что последний вариант развития событий очень вероятен в нынешних условиях — поскольку до американских президентских выборов в переговорах с этими странами успеха не предвидится, ответственность за результат будет возложен на Ким Ё Чжон.

Помимо того, что Ё Чжон может ассоциироваться с непопулярными результатами переговоров, у нее, как у претендента на роль главы государства, есть и другой недостаток. По мнению Тихонова, будучи женщиной, Ё Чжон не может иметь влияния в силовых структурах и армии, а это главная сила КНДР, поддерживающая власть.

Другое лицо Северной Кореи?

При этом Тихонов уверен, что повышенное внимание к фигуре и будущему младшей сестры Ким Чен Ына может быть вызвано ее эффектным появлением.

«В основном это все спекуляции, отчасти из-за некоей неожиданности появления молодой, красивой, стильно одетой женщины во власти в такой не очень стильной стране как Северная Корея. Ее медийный облик несколько контрастирует с имиджем Северной Кореи», — объяснил он.

Председатель коллегии АНО «Центр Исследований и Развития Евразийства» Юрий Самонкин считает, что такое внешнее несоответствие привычному образу северокорейского дипломата, Ким Ё Чжон может внушать западным политикам и средствам массовой информации ложное впечатление.

«Ким Ё Чжон выглядит уверенной, открытой и заинтересованной в развитии Северной Кореи, может быть, это надежда на некое потепление, на демократизацию и перестройку», — заявил он.

Однако, как показывают публичные выступления Ё Чжон, послаблений от нее ждать не приходится. Высказывания и решения младшей сестры лидера партии не менее жесткие, чем у него самого.

При этом Самонкин отметил, что в последние годы правления Ким Чен Ына можно наблюдать ту самую оттепель, в том числе и из-за того, что женщины получают больше возможностей, чем когда-либо.

«Ким Чен Ын начал собирать женскую молодежную группу, которая поет патриотические песни и выступает на разных государственных праздниках. Он начал отдавать предпочтение в управленческой модели подготовки молодых специалистов в ведущих вузах КНДР не только мужчинам, но и женщинам», — отметил он.

Поэтому, уверен Самонкин, вероятность того, что Ким Ё Чжон в итоге займет место лидера государства, все же есть. Тихонов добавил, что уже сейчас младшая сестра Ким Чен Ына играет серьезную, хотя и далеко не первую роль в партии.

«Она заместитель заведующего отделом в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Она способный бюрократ, контролирует в аппарате ЦК персональные вопросы, ключевые назначения. То есть у нее есть доступ к личным делам номенклатуры, а это очень большое могущество в системе такого типа», — объяснил Тихонов.

Тем не менее все разговоры о том, что уже сейчас Северная Корея готовит преемника, а Ким Чен Ын скоро уйдет с политической арены, по мнению политологов, не более чем информационная война Южной Кореи и США.