Пока лидер КНДР Ким Чен Ын в очередной раз безвестно пропал его сестра пригрозила Южной Корее разорвать все связи, если страна не очистится от мусора. Так она отреагировала на листовки, разбросанные у границы перебежчиками из Северной Кореи.

Речь Ким Е Чжон опубликовала Центральное телеграфное агенство Кореи. В ней она раскритиковала листовки, которые оказались на границе между Кореями. По мнению сестры Ким Чен Ына, их разбросали «перебежчики с севера».

«Знаете, что в этом самое важное? Что эти отродья даже не стоят звания человеческих существ, поскольку осмелились оскорбить наше высшее руководство, ссылаясь на „ядерную проблему“. Это вершина иронии. Эти безграмотные дураки болтают о „ядерной проблеме“, хотя понятия не имеют, о чем говорят», — заявила Ким Е Чжон.

Она обратилась к руководству Южной Кореи с вопросом о том, готовы ли они понести ответственность за «своих безродных собак». Ким Е Чжон напомнила о Пханмунджомской декларации и о соглашении в военной сфере, в которых Северная и Южная Корея договорились отказаться от всех враждебных актов, в том числе от распространения агитационных листовок вдоль демаркационной линии.

Если такой злой умысел, совершенный на наших глазах, будет идти своим чередом под предлогом «свободы личности» и «свободы выражения мнений», власти Южной Кореи вскоре должны столкнуться с наихудшей фазой Ким Е Чжон.

Ким Е Чжон подчеркнула, что, если поставки листовок не прекратятся, Северная Корея навсегда прекратит связи с Южной.

32-летнюю Ким Е Чжон называют одним из вероятных преемников Ким Чен Ына. Разговоры об этом актуализировались весной, когда лидер Северной Кореи пропал на несколько недель.