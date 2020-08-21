СМИ: Ким Чен Ын отдал часть полномочий сестре

Сейчас Ким Е Чжон занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Ей доверены важные общегосударственные дела, в том числе и политика Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Негласно сестра Ким Чен Ына считается вторым человеком в государстве. Когда у лидера КНДР были проблемы со здоровьем, управление страной взяла на себя Ким Е Чжон.

Агентство утверждает, что делегирование власти было сделано для того, чтобы снять стрессовую нагрузку с Ким Чен Ына, а также уменьшить его ответственность в случае «провала его политики».

Во время исполнения обязанностей Ким Е Чжон КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном городе Кэсон. Это произошло на следующий день после того, как сестра лидера КНДР предупредила Южную о возмездии за распространение листовок у границ.