Ким Чен Ын может быть болен. Кто тогда управляет КНДР?

Данные об опасности здоровью северокорейского лидера CNN сообщил американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным. Другой источник канала подтвердил, что причины для беспокойства могут быть. Правда, он добавил, что сейчас трудно оценить тяжесть состояния главы КНДР.

Сотрудники CNN напомнили, что в последний раз на публике Ким Чен Ына видели 11 апреля. Далее он не появился на испытаниях противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — поверхность» 14 апреля. Более того, 15 апреля глава КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии по случаю 108-летия со дня рождения своего дедушки — некогда лидера страны Ким Ир Сена. Также Ким Чен Ын отсутствовал на ежегодной сессии Верховного народного собрания 19 апреля. Это породило множество слухов о его самочувствии.

Американское разведывательное сообщество мониторит информацию, согласно которой здоровью главы КНДР действительно может угрожать опасность, как пишут в CNN. Телекомпания уже обратилась за комментариями в ЦРУ, Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, а также к властям Южной Кореи.

Ожирение, сигареты и переутомление

Южнокорейская газета Daily NK сообщила, что, по данным источника издания в КНДР, Ким Чен Ын 12 апреля перенес операцию на сердце и восстанавливается после процедуры на вилле за пределами Пхеньяна. Источник предположил, что хирургическое вмешательство было вызвано целым рядом факторов, в том числе ожирением, пристрастию к курению и «переутомлением» лидера страны.

«Ким страдал от воспаления кровеносных сосудов, затрагивающего сердце, с прошлого августа, но его состояние ухудшилось после того, как он совершил несколько поездок на гору Пэктусан», — заявил источник Daily NK.

Тем не менее, ситуация остается неясной, поскольку сбор разведывательных данных из Северной Кореи, как известно, дело непростое. Это одна из самых сложных задач американской разведки.

Всего лишь слухи?

Администрация президента Республики Корея заявила, что из КНДР не поступает никакой достоверной информации о тяжелой болезни 36-летнего правителя. Так правительство Южной Кореи опровергло сообщения о плохом самочувствии главы Северной Кореи. Усомнились в данных о болезни и источники агентства Reuters в китайской разведке. При этом Пекин и Сеул опровергают только слухи об опасности для здоровья Ким Чен Ына, про саму операцию речь не идет совсем.

«С этими новостями нужно быть очень осторожными. Однако это все же может быть правдой. Интересно, что КНДР не стали мгновенно опровергать эти новости. Это единственная причина, по которой можно решить, что в них есть доля правды. Но в любом случае, нужно подождать. Если окажется, что он действительно болен, то возникает вопрос: „Насколько серьезно?“» — заявил в разговоре с «360» британский политолог Маркус Пападопулос.

Это не первая волна слухов о здоровье Ким Чен Ына. Однако в прошлом всех их опровергали. Шесть лет назад глава КНДР пропал из поля зрения жителей государства на 40 дней. Тогда даже появилось мнение, что в стране устроили переворот и правителя свергли. Однако Ким вернулся. Правда, вместе с тростью. Государственные СМИ признали, что верховный лидер испытывает «некомфортное физическое состояние».

Кто управляет страной, если не Ким?

«Если Ким действительно болен, то, подозреваю, при принятии каких-либо решений все столкнутся с нерешительностью. Каждый будет бояться сделать что-то не так, ведь правитель может вернуться и наказать. Это может создавать некий политический паралич. В случае болезни главы государства верхушка власти наверняка будет находиться в полнейшей панике», — считает Пападопулос.

По его мнению, вероятно, что в отсутствии Ким Чен Ына управлять государством может его сестра — Ким Е Чжон. Она всегда активно участвует в публичной жизни. Например, в марте она выступила со своим первым публичным заявлением. Однако и раньше часто появлялась рядом с братом на важных мероприятиях.

«Пока это все происходит не публично, она вполне может принимать решения от его лица. По крайней мере, все выглядит так, будто Ким доверяет ей, она ему нравится и является членом семьи. Последнее время ее часто выдвигали на первый план. Очевидно, что она принимала участие в тех или иных решениях и проводила дипломатические миссии от его лица. Логично, что если кто-нибудь и сможет принимать решение в такой ситуации, то это будет она. Но в случае смерти лидера КНДР не ясно, кто займет его место. Вряд ли такой пост в Северной Корее отдадут женщине», — заключил собеседник «360».