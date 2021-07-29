Минздрав Болгарии признал, что около 10 тысяч человек могли бы быть живы, если бы не ошибки при организации кампании по вакцинации. Точно так же Австралия могла избежать второго локдауна, начни власти вовремя прививать людей. А в странах Африки провальная вакцинация стоила тысяч доз прививки.

Болгария

Из-за ошибок, сделанных во время организации кампании по вакцинации, в Болгарии погибли около 10 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минздрава страны Стойчо Кацаров.

Главной ошибкой стала неправильная организация очереди по прививанию. Люди старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не получили приоритетную позицию. Если бы их сразу вакцинировали, то они могли бы быть живы.

«Эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал Кацаров.

Второй проблемой стал заказ вакцин от коронавируса. Когда власти закупали препараты, в ЕС было одобрено четыре вакцины. Правительство Болгарии заказало больше всего вакцин от британско-шведской компании AstraZeneca. Однако зимой случились перебои в поставках, и власти смогли привить только около 200 тысяч человек из семи миллионов.

Сейчас в Болгарии первую дозу вакцины получили 18,1% жителей, а полностью вакцинировались 16,2% населения. Страна находится на последнем месте по вакцинации в ЕС.

Страны Африки

Еще одна провальная кампания по вакцинации захватила целый континент. Как сообщила «Би-би-си», тысячи доз вакцин уничтожаются в странах Африки, потому что власти не успевают использовать их до истечения срока годности.

В Малави уничтожили почти 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca, а в Южном Судане — 59 тысяч доз. Демократическая Республика Конго также заявила в начале июня, что не сможет использовать большую часть из 1,7 миллиона доз AstraZeneca. Их срок годности истекал 24 июня, поэтому власти отправили вакцины в другие страны, включая Гану и Мадагаскар.

Южная Африка получила один миллион доз вакцины из Индии в феврале с датой истечения срока годности 13 апреля. Но правительство решило не использовать их, так как вакцина не давала достаточную защиту от варианта, распространенного в стране.

В конце марта эти дозы были переданы другим африканским странам через Африканский союз, но на их использование оставалось очень мало времени. Среди получателей были Южный Судан и Нигерия. Страны заявили, что их никто не предупреждал о коротком сроке годности. По данным ВОЗ, только Того и Гамбия подтвердили, что смогли использовать все дозы вакцины.

Почему же власти этих стран не смогли быстро распространить вакцины? На это есть несколько причин. Во-первых, многие просто не смогли должным образом подготовиться. В странах ограничены финансовые ресурсы, что создает сложности даже с хранением вакцины.

Южный Судан заявил, что страна также испытывала трудности из-за нежелания медицинских работников проходить вакцинацию. Парламент медленно одобрял вакцины, а медперсонал не обучили своевременно тому, как работать с прививками.

Еще одна причина — плохая транспортная сеть, из-за которой доставка вакцин в отдаленные районы стала серьезной проблемой.

Австралия

Еще недавно Австралия считалась лидером по борьбе с коронавирусом. Ее хвалили за быструю реакцию, строгие карантинные условия и жителей, соблюдающих правила социального дистанцирования. И если с карантином власти справились отлично, то кампания вакцинации у них вышла абсолютно провальной.

Во-первых, они закупили недостаточно вакцин. Несмотря на то, что позже премьер страны заказал дополнительные партии Pfizer, их все равно не хватит для прививания большого числа людей. Он также ослабил правила по поводу вакцинации препаратом AstraZeneca, но население страны уже выработало скептичное отношение к этой вакцине.

Во-вторых, процесс поэтапного вакцинирования был плохо организован. Пожилое население, которое должно было быть вакцинировано в первую очередь, до сих пор не привито полностью. Работники, попадающие в сферу первоочередной важности, жаловались на то, что далеко не сразу получили доступ к вакцине.

Все эти ошибки привели к тому, что большие города Австралии вновь ушли в режим жесткого карантина.

Египет

По схожему курсу пошел и Египет, который начал кампанию по вакцинации населения 24 января, но совершенно ее не проработал. Онлайн-регистрация на прививку для медицинских работников, пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями была открыта 28 февраля. В течение первых четырех дней зарегистрировались более 150 тысяч человек. Регистрация для остального населения открылась 6 марта. При этом миллионы пожилых и больных людей к этому моменту еще не успели получить свою вакцину.

Параллельно с этим правительство увеличило количество центров вакцинации, но лица из приоритетных групп, которые зарегистрировались ранее, не смогли перезаписаться в новые центры. В итоге они очень долго ждали своей очереди.

Amnesty International сообщает как минимум об 11 случаях в апреле, когда молодые люди получали прививку раньше, чем их пожилые родственники. Один человек сообщил, что его 72-летняя хронически больная мать зарегистрировалась на вакцинацию 20 марта, но спустя два месяца с ней так никто и не связался по поводу записи на прием.

Власти также не озаботились тем, чтобы обеспечить равные возможности вакцинации по всей стране. Врачи, активисты и жители бедных провинций Верхнего Египта рассказали Amnesty International, что многие люди не знали о развертывании вакцины. В некоторых случаях местные медработники сами занимались оповещением населения.