Россия направит в Египет экспертов для оценки ситуации с COVID-19

В Египет в ближайшее время отправится группа российских экспертов для оценки ситуации с коронавирусом на местных курортах. Договоренности достигли глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр туризма Египта Халед эль-Энани.

Российская делегация ознакомится с мерами профилактики в местах размещения туристов в Египте, уточнили в ведомстве. Эксперты также оценят возможности египетских лабораторий и медицинских учреждений. В будущем планируется подготовить совместный меморандум о сотрудничестве по борьбе с инфекциями.

Президент Владимир Путин 8 июля отменил действие указа 2015 года, который запрещал полеты отечественных авиакомпаний на курорты Египта. Сколько рейсов теперь будут отправлять в Египет, решает специальный оперативный штаб.

Запреты на перелеты были введены после авиакатастрофы над Синаем. В ноябре 2015 года самолет, который летел из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над центральной частью Синайского полуострова. Погибли все 224 человека, которые находились на борту. Эта трагедия стала самой массовой гибелью россиян за всю историю мировой авиации. ФСБ квалифицировало произошедшее как теракт.