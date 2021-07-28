Ошибки властей Болгарии при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к огромному количеству смертей от коронавируса. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство, такое заявление сделал глава Минздрава страны Стойчо Кацаров.

Министр подчеркнул, что власти могли предотвратить гибель от коронавируса как минимум десяти тысяч человек. Он сказал, что к такой печальной статистике привели именно ошибки властей страны. Ключевой из них Кацаров назвал то, что в стране изначально не было приоритета для пожилых и тяжело болеющих людей, которым опаснее всего заболеть COVID-19.

По словам Кацарова, все это привело к показательным данным: 80% всех умерших от коронавируса были пожилыми людьми. Второй ошибкой властей министр назвал выбор препарата. Никаких претензий к эффективности AstraZeneca, разумеется, нет. Проблемы возникли потому, что появились трудности с поставками в Болгарию вакцины. Это привело к очередным трудностям с вакцинацией в стране.

По последним данным, в Болгарии зарегистрировано больше 18 тысяч смертей от коронавируса. Общее число заболевших — 424 тысячи человек.

Ранее Кацаров заявил, что туристы из многих стран будут сдавать обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы Болгарии. Это коснется в том числе россиян и испанцев, наличие сертификата о вакцинации при этом неважно.