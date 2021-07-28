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    28 июля 2021, 23:56

    Ошибки властей Болгарии при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

    Ирэна Колесова

    Ошибки при организации вакцинации в Болгарии привели к огромному количеству смертей от коронавируса. Как сообщило Болгарское телеграфное агентство, такое заявление сделал глава Минздрава страны Стойчо Кацаров.

    Ошибки властей Болгарии при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

    Министр подчеркнул, что власти могли предотвратить гибель от коронавируса как минимум десяти тысяч человек. Он сказал, что к такой печальной статистике привели именно ошибки властей страны. Ключевой из них Кацаров назвал то, что в стране изначально не было приоритета для пожилых и тяжело болеющих людей, которым опаснее всего заболеть COVID-19.

    По словам Кацарова, все это привело к показательным данным: 80% всех умерших от коронавируса были пожилыми людьми. Второй ошибкой властей министр назвал выбор препарата. Никаких претензий к эффективности AstraZeneca, разумеется, нет. Проблемы возникли потому, что появились трудности с поставками в Болгарию вакцины. Это привело к очередным трудностям с вакцинацией в стране.

    По последним данным, в Болгарии зарегистрировано больше 18 тысяч смертей от коронавируса. Общее число заболевших — 424 тысячи человек.

    Ранее Кацаров заявил, что туристы из многих стран будут сдавать обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы Болгарии. Это коснется в том числе россиян и испанцев, наличие сертификата о вакцинации при этом неважно.