Около 60% сотрудников торговых сетей в Москве вакцинировалось

Более 60% сотрудников торговых сетей-членов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) привились от коронавируса в Москве. Два компонента вакцины до 15 августа должны обязательно получить около 1,2 миллиона человек из сферы торговли, а в Подмосковье — еще более 200 тысяч.

«В Москве, например, по состоянию на конец июля мы уже перешагнули порог в 60% от общей численности работников торговых сетей-членов АКОРТ. Это усредненный показатель по продовольственным и непродовольственным сетям», — рассказал в интервью РИА «Новости» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Он отметил, что каждая торговая сеть делает все, чтобы до 15 августа вакцинировать столько сотрудников, сколько нужно согласно постановлению главного санитарного врача Москвы. В компаниях проходят консультации с экспертами и медиками, мотивационные программы.

Ранее столичный Роспотребнадзор опубликовал постановление, согласно которому обязательную вакцинацию против коронавируса должны пройти не менее 60% работников каждой торговой сети. До 15 июля необходимо было привить первым компонентом, до 15 августа — вторым.