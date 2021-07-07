Вирусолог объяснил, где чаще всего появляются новые штаммы коронавируса

Распространение новых штаммов коронавируса — это нормальное явление. Чаще новые мутации закрепляются на территориях с высокой плотностью населения. Такое мнение высказал руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

«Для всех нормальных ученых, вирусологов очевидно, что вирусы существуют не иначе как в форме облака вариантов. Это всегда появление новых и новых мутаций. Иначе вирус просто существовать не может. Это касается любого вируса, особенно РНК-содержащего. В том числе и нового коронавируса», — сказал он.

Ученый напомнил, что мутации начали появляться еще с весны 2020 года. Сейчас введутся различные исследования по этой теме.

«У нас теперь новая забава — выявлять различные мутации. Если все раньше судорожно следили за волнами, за статистикой, то сейчас поднадоело. Теперь мы все ищем мутации. Они постоянно появляются, но закрепиться они могут только в регионах с высокой плотностью населения. К таким относятся Бразилия, Латинская Америка, Япония, Корея, Индостан, Китай, Иран, Северная Африка, Европа, США, Юго-Восточная Азия», — отметил Щелканов.

После того, как региональные варианты закрепляются, они начинают распространяться, добавил он. Собеседник «360» прокомментировал также заявление ВОЗ о том, что сейчас наступила очень опасная стадия пандемии. Все дело в том, что страны, практикующие вакцинацию, начали смягчать ограничения.

«До тех пор, пока у нас вакцинацией не охвачено 60-70% населения, любые послабления чреваты неблагоприятными последствиями. Что мы не раз видели. Политические элиты и руководства стран вынуждены обращать внимание не только на эпидемическую, но и на экономическую ситуацию. Поэтому не всегда удается следовать советам эпидемиологов», — отметил Щелканов.

Ранее ученые спрогнозировали появление более 20 мутаций коронавируса.