Тайвань усмирят санкциями. Как Китай ответил на визит Пелоси на остров

Днем 3 августа спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Ее визит на остров вызвал недовольство официальных властей Китая и сильно обострил ситуацию в Южно-Китайском море. КНР уже начала вводить санкции против Тайваня, чтобы усмирить мятежный остров.

Как Китай отговаривал Пелоси ехать на Тайвань

Власти Китая на протяжении нескольких дней просили США не допустить визита Нэнси Пелоси на Тайвань, так как это нарушает принцип одного Китая, установленный резолюцией ООН в 1971 году и подтвержденный в том числе Штатами. МИД КНР предупредил, что ответит самым серьезным образом на вмешательство во внутренние дела страны. Однако в США не прислушались к многочисленным воззваниям и предупреждениям.

МИД КНР обвинил США в эскалации напряженности и назвал действия Пелоси играми с огнем. В ведомстве подчеркнули, что американская делегация пересекла все границы дозволенного, так что Китай будет жестко защищать суверенитет и территориальную целостность и не позволит Штатам поддерживать и развивать сепаратистские настроения на острове.

Перед прилетом Пелоси Китай начал стягивать вооруженные силы и тяжелую боевую технику в провинции, граничащие с Тайванем по морю, в том числе в готовность привели установки с баллистическими ракетами «земля — воздух».

Однако открывать огонь по американскому борту в сопровождении истребителей ВВС США и Тайваня Китай не стал, чтобы не начинать полномасштабную войну. Сразу после того, как борт Пелоси совершил посадку в аэропорту Тайбэй, Китай объявил о начале масштабных учений со стрельбой и запусками ракет, в том числе в Южно-Китайском море, где находится Тайвань.

Экономические санкции против Тайваня

После того как МИД Китая выразил решительный протест и осудил визит Пелоси на Тайвань, страна начала вводить санкции против острова. Министерство коммерции Китая заявило о приостановке экспорта песка на Тайвань с 3 августа. Материал на острове используют для изготовления стекла и бетона, а также для строительства дорог и инфраструктуры. Кроме того, со среды КНР запретила импортировать с Тайваня цитрусовые и два вида рыбы.

Также Китай ввел санкции против двух фондов «за очернение КНР и поддержку сепаратизма». Под ограничения попали Тайваньский демократический фонд и Международный фонд сотрудничества и развития. Власти КНР запретили любое сотрудничество компаний и физических лиц материкового Китая с этими организациями. Сотрудники фондов также больше не имеют права посещать материковый Китай и вести дела с китайскими предприятиями.

Санкции затронули и некоторые тайваньские компании, работающие в сферах энергетики, медицины, спутниковых и сетевых технологий, — за спонсирование обвиненных в сепаратизме фондов. В том числе Китай ограничил деятельность компаний Speedtech Energy, Hyweb Technology, Tianliang Medical (Skyla), SkyEyes GPS Technology.

«Под видом демократии и совместного развития „Тайваньский фонд демократии“ и „Фонд международного сотрудничества и развития“ — организации, связанные со сторонниками „независимости Тайваня“, — активно участвуют в сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня на международной арене, изо всех сил пытаясь сблизиться с внешними антикитайскими силами», — заявили в Китае.

Китай начал учения рядом с Тайванем

Власти Китая попросили авиакомпании облетать воздушное пространство над Тайванем и рядом с ним до 7 августа. Области, в которых проводятся масштабные военные учения, обозначили как опасные зоны, сообщило РИА «Новости». В Китае не исключили перехода конфликта в фазу вооруженного, однако пообещали сделать все возможное для мирного урегулирования ситуации.

Лидеру Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Цай Инвэнь, возглавляющей остров, китайские власти предрекли скорую потерю власти. По словам представителя Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуана, попытки Инвэнь сблизиться с США и получить независимость только подталкивают Тайвань к катастрофе, написал РБК.

То, что администрация острова пригласила к себе Нэнси Пелоси в обход официальных властей КНР, Сяогуан счел отказом от мирного развития отношений между Китаем и Тайванем.

Воссоединение Китая с Тайванем в МИД КНР назвали исторически неизбежным, а Штатам посоветовали не препятствовать великому делу воссоединения Китая. Также в КНР заявили, что решительные меры в ответ на пренебрежение США и Тайванем международными договоренностями еще впереди.