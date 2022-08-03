Китай приостановил поставки песка на Тайвань

Власти Китая запретили с 3 августа поставлять на Тайвань природный песок. Также они приостановили импорт цитрусовых и некоторой рыбной продукции. О таком решении сообщило Министерство коммерции страны.

«Согласно соответствующим законам и постановлениям, было принято решение приостановить экспорт природного песка на Тайвань. Соответствующие меры будут введены с 3 августа 2022 года», — заявило министерство.

Песок на острове используют для производства стекла и бетона. Еще он необходим для строительства дорог и объектов инфраструктуры. Китай также запретил завозить с острова цитрусовые и два вида рыбной продукции, написало агентство Reuters со ссылкой на китайскую таможню.

Руководство Китая приняло решение о приостановке поставок после визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Министр иностранных дел Китая Ван И назвал ее прилет вопиющим. Он заявил, что американцам не стоит мечтать о том, что они смогут воспрепятствовать воссоединению Китая и Тайваня.