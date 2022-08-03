Китай назвал воссоединение с Тайванем исторической неизбежностью

Остров Тайвань рано или поздно вновь станет частью единого Китая. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел КНР Ван И, его слова привела пресс-служба ведомства.

«Национальное воссоединение является исторической неизбежностью и общей тенденцией», — заявил глава МИД.

Ван И дал совет США даже не пытаться мечтать помешать Китаю полностью объединить все свои территории.

«Китай не даст свободы тем силам, которые ратуют за якобы независимость Тайваня», — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что попытка манипулировать темой Тайваня ради сдерживания развития КНР заведомо обречена на провал. По мнению Ван И, США нужно прекратить использовать остров в качестве напряженной зоны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг заявил, что не исключает разрешения проблемы с Тайванем военным путем. При этом он отметил, что варианта удара ядерным оружием по Тайваню у страны нет на повестке.

Накануне на Тайвань прибыла спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, несмотря на то, что Китай был против.