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    03 августа 2022, 03:51

    Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня

    Дарья Бунякова

    Китайские власти делают все возможное для мирного объединения с Тайванем. При этом они не исключают применения военных мер. Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

    Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня

    «Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал глава департамента в разговоре с РИА «Новости».

    Он добавил, что разрешать ситуацию с помощью ядерного оружия не станут. По словам Фу Цонга, такого сценария нет на повестке. Он призвал дождаться решения руководства страны по ответным мерам.

    «Будьте уверены, будут сильные контрмеры против США», — подчеркнул дипломат.

    Визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси он назвал примером попрания территориальной целостности и суверенитета Китая. Фу Цонг отметил, что ситуация с Тайванем представляет для Китая жизненно важный интерес. Ответственность за визит Пелоси на остров он возложил на американские власти.