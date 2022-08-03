Китай не исключил военных мер в отношении Тайваня

Китайские власти делают все возможное для мирного объединения с Тайванем. При этом они не исключают применения военных мер. Об этом заявил глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг.

«Мы сделаем все возможное, чтобы объединить страну мирным путем. Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал глава департамента в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что разрешать ситуацию с помощью ядерного оружия не станут. По словам Фу Цонга, такого сценария нет на повестке. Он призвал дождаться решения руководства страны по ответным мерам.

«Будьте уверены, будут сильные контрмеры против США», — подчеркнул дипломат.

Визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси он назвал примером попрания территориальной целостности и суверенитета Китая. Фу Цонг отметил, что ситуация с Тайванем представляет для Китая жизненно важный интерес. Ответственность за визит Пелоси на остров он возложил на американские власти.