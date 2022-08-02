Комсомолка Демократической партии США. Кто такая Нэнси Пелоси?

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на предупреждения со стороны Китая, опасность эскалации отношений между странами и протесты на самом острове. Конгрессвумен, которой уже 82 года, не в первый раз демонстрирует опасную настойчивость. Правда, раньше ее усилия в основном были направлены против России.

Кто такая Нэнси Пелоси?

В последние дни новостные сводки пестрят именем американской демократки, спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Этот пост она занимала с 2007 по 2011 год, повторно стала спикером в 2019-м, а в промежутках была лидером демократического меньшинства нижней палаты конгресса.

Нэнси Пелоси называют третьим человеком в структуре власти США после президента и вице-президента. Она стала первой женщиной, занявшей столь высокопоставленную позицию в американской истории.

Свою политическую карьеру Пелоси начала в 1976 году, но в большую политику пробилась только спустя десять лет. На заре своей карьеры в качестве спикера палаты представителей Пелоси призывала отказаться от войны в Ираке, однако реального влияния на ситуацию не оказала.

Американист Александр Домрин подчеркнул, что никаких грандиозных заслуг за Пелоси не значится.

Нэнси Пелоси уже 82 года, она совершенно отмороженный персонаж из числа демократов. Это просто такой солдат партии, комсомолка Демократической партии Александр Домрин политолог-американист.

Нэнси Пелоси продвигала реформу здравоохранения Барака Обамы во время его президентства. Также она пыталась сохранить средства в программе социального обеспечения, которую хотел реформировать Джордж Буш — младший.

Позднее она спасла президента от импичмента, который ему сулили за ложь об оружии массового поражения в Ираке, положившую начало американскому вторжению в страну. Тогда Пелоси выступала за дипломатическое урегулирование конфликтов.



Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Верховном суде, 2017-й Источник фото: flickr / Lоriе Shаull Нэнси Пелоси на пресс-конференции в Верховном суде, 2017-й

Политика русофобии

Нэнси Пелоси известна своей русофобской позицией: на протяжении многих лет она настаивала на том, что Россия представляет угрозу для всего мира. Например, в 2020 году конгрессвумен обвиняла российское правительство в сговоре с талибами (участники запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан» — прим. ред.) и требовала введения новых санкций.

Также Пелоси активно противостояла бывшему президенту США Дональду Трампу и продвигала идею проведения импичмента в 2019 году. Она была убеждена, что 45-й президент США пришел к власти при поддержке русских хакеров и лично российского президента Владимира Путина.

Однако свергнуть главу Штатов Пелоси не удалось. Тем не менее бывшая на тот момент спикером палаты представителей США Пелоси упорно утверждала, что Трамп подчиняется Владимиру Путину из-за некоего компромата, которым располагает Россия.

После этого Трамп во время заседания конгресса отказался пожать Нэнси Пелоси руку, а она демонстративно порвала текст его обращения, врученный ей президентом. Конгрессвумен тогда назвала речь Трампа грязной и заявила, что по-прежнему считает, что президент преступил основной закон Штатов.

Опасные выходки

Сейчас Нэнси Пелоси даже старше американского президента Джо Байдена — ей 82 года. Тем не менее она продолжает вести активную деятельность и в последние дни готова спровоцировать серьезное обострение китайско-американских отношений своим предполагаемым визитом на Тайвань.

Власти КНР неоднократно предостерегали США от вмешательства в дела Китая и от разжигания сепаратистских настроений в регионе. На поездку Пелоси на Тайвань без согласия Пекина китайские власти обещали ответить максимально жестко, а в подтверждение серьезности своих намерений начали стягивать к Тайваню военную технику.

На самом острове прошли митинги против несогласованного, а потому опасного визита американской делегации. Протестующие стояли с плакатами, призывающими не развязывать новую холодную войну Китая и США и не допустить эскалации конфликта из-за Тайваня.

В Китае не просто так не ждут Нэнси Пелоси: в 2019 году местная пресса прямо возлагала ответственность за протесты в Гонконге на спикера конгресса и некоторых других американских политиков. Сейчас власти КНР заявили, что готовы защищать свой суверенитет и не позволят «сепаратистам и их иностранным пособникам» разрушить принцип одного Китая.

Местная пресса даже выпустила карикатуру, на которой Нэнси Пелоси изображена с парашютом и словами «Тайвань, я иду» в поясе смертника, начиненном взрывчаткой.

Уж насколько был жесток Трамп в своих экономических войнах с Китаем, он все-таки делал это цивилизованно. А сейчас мы никакой экономической составляющей не видим в том, что Пелоси делает в этой части мира. Это тупое дергание за усы великого Китая Александр Домрин политолог-американист.

Даже американские СМИ отмечают опрометчивость действий и заявлений Пелоси по поводу Тайваня. Ее визит может не просто обострить китайско-американские отношения, но даже развязать войну. Журналист Тревор Ноа в своем телешоу описал поведение Пелоси в отношении Китая как «классическую шутку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей».

Пятна на репутации

Пелоси была замешана и в некоторых других скандалах. Например, в 2011 году американские журналисты рассказали, что ряд конгрессменов, в том числе и Нэнси Пелоси, якобы использовали информацию из закрытых источников для торговли на фондовом рынке — проще говоря, мошенничали.

За два года до этого газета The New York Post обвинила Пелоси в нецелевом использовании авиации: конгрессвумен якобы требовала предоставить ей Воеing 757 Военно-воздушных сил США для личных поездок. За эти перелеты Пелоси заплатили простые американцы, из чьих налогов содержатся ВВС.

Кроме того Пелоси, как ярая демократка, поддерживает все инициативы, дающие привилегии представителям меньшинств. В том числе она активно защищает права ЛГБТ-сообщества, при этом считает себя глубоко верующей католичкой.

Пелоси также поддерживает движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).В июне 2020 года Пелоси была в числе политиков-демократов, более восьми минут простоявших на одном колене в память об убитом при задержании афроамериканце Джордже Флойде. Она подчеркнула, что именно столько времени полицейский душил Флойда коленом.