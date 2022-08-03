Китай призвал авиакомпании избегать полетов около Тайваня

Азиатские авиакомпании получили от Китая просьбу по возможности избегать полетов в районе Тайваня, где военные КНР проводят учения в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом написал Bloomberg.

«Шесть областей воздушного пространства рядом с Тайванем помечены как опасные, авиакомпании уведомили о полетах вечером во вторник», — говорится в материале.

Ограничение на полеты распространяется до полудня 7 августа.

Пелоси прибыла на Тайвань накануне, 2 августа. Это ее первый визит на остров с 1997 года. Администрация президента США Джо Байдена опубликовала официальное заявление, в котором подчеркнула приверженность политике единого Китая и дистанцировалась от визита Пелоси.

Согласно словам представителей Белого дома, Пелоси принимала решение о поездке единолично.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что воссоединение Китая и Тайваня является исторической неизбежностью.