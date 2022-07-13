Суперзаразный, но вряд ли опасный. Новый вариант «омикрона» пошел по планете

В Канаде уже пятеро заразились подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75. Однако до России этот вариант просто не успеет добраться — вирус постоянно мутирует. Сегодня он практически не опасен, однако людям из группы риска стоит носить маски и пользоваться антисептиками.

В Канаде нашли новый вариант «омикрона»

Министерство здравоохранения Канады сообщило, что в стране впервые выявили пять случаев заражения подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75. Ранее он был обнаружен в США, а также в Великобритании, Индии, Австралии и Новой Зеландии. Из европейских стран новый штамм пока заметили только в Германии, сообщил ТАСС.

Медики подозревают, что BA.2.75 может быть более заразным, так как легче справляется с препонами иммунитета. Необходимые исследования еще продолжаются. Пока представители Минздрава не сообщают, у кого был обнаружен новый вариант «омикрона». Также неясно, был ли этот вид вируса завезен в Канаду.

Ранее профессор-иммунолог О’Нил сообщил, что один из вариантов «омикрон»-штамма коронавируса BA.5 вызывает очень сильную потливость. По словам врача, «промокнет и пижама, и постельное белье», хотя повышение температуры при этом вовсе не обязательно. Симптом может проявляться как у взрослых, так и у детей.

Вариации штаммов «омикрона» быстро меняются

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев пояснил, что хотя различные вариации «омикрона» и разнятся с «базовой версией», этих отличий все-таки недостаточно, чтобы назвать их следующей буквой и выделить в отдельный штамм. То есть речь не идет о мутациях, которые сильно меняют какие-то свойства вируса и его характеристики.

«Это все подварианты вот этого самого „омикрона“, которые лишь в какой-то степени влияют на его распространение. Однако при этом они не сказываются на вирулентности вируса, то есть не увеличивают его способность вызывать заболевание. Возможно, у тех, кто переболел предыдущими вариантами „омикрона“, есть иммунитет к этому новому варианту», — предположил Зверев.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с «360» отметил, что для перечня точных симптомов подвида «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75 нужно зафиксировать достаточно много случаев. Профессор также уточнил, что сейчас медики отмечают немало вариантов штаммов коронавируса.

«Они продукт эволюции того же „омикрона“, который приобретает все больше и больше заразности. Однако это не сопровождается увеличением патогена. Подобная тенденция будет продолжаться еще очень долго: вирус все время будет приближаться к очень заразному сезонному простудному заболеванию, которое не вызывает серьезное поражений», — сказал доктор биологических наук.

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Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также предупреждала, что по симптомам и течению болезни ковид стал практически неотличим от других острых респираторных вирусных инфекций, однако он способен вызвать обострения различных аутоиммунных заболеваний, болезней кожи, легких, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Чумаков уточнил, что российские туристы, возвращаясь из-за границы, вполне могут завезти в Россию новый вариант «омикрона». Весьма вероятно, что это уже будет уже не BA.2.75, а новый продукт эволюции, который будет развиваться дальше. Кроме того, туристический трафик из России в Европу, не говоря уже о Канаде, довольно мал.

Ревакцинация очень важна

Роспотребнадзор заверил, что пока нет повода снова вводить противоэпидемические ограничения из-за новых вариантов штамма «омикрона». При этом медики отмечают некоторый рост заболеваемости COVID-19. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, посоветовали опять носить маски и обрабатывать руки антисептиком — ковид все еще опасен для этой категории россиян.

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Московские власти также напомнили жителям о масках. Их рекомендуют носить в закрытых общественных помещениях: некоторые из подвидов омикрона, в частности ВА.4 и ВА.5, намного быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы штамма. При этом в большинстве случаев заболевание лечится как ОРВИ.

Кроме того, всем жителям России, особенно людям, входящим в группы риска (+60 лет и хронических заболевания), напомнили о необходимости вакцинации и ревакцинации. Хотя в стране в целом ситуация довольно спокойная, важно не допустить подъема заболеваемости ковидом, как это происходит сейчас во многих странах.