Иммунолог рассказал о новом симптоме коронавируса

Ночную потливость назвали новым симптомом «омикрон-штамма» коронавируса. Такое заявление сделал профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О’Нил. Его слова приведены в материале The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — привело издание слова профессора.

Этот симптом, как отметил иммунолог, может проявляться как у взрослых, так и у детей. При этом, у него нет связи с повышенной температурой, отметил профессор.

Он объяснил, что новый симптом — это результат встречи нового вируса с иммунной системой. «В итоге у вас появляются новые варианты заболевания», — добавил иммунолог.

Новые вспышки коронавируса зафиксировали в Кипре, Катаре и Пакистане. Из-за этого в странах вновь ввели масочный режим. Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости ковидом в России. Доля новых штаммов, по его словам, растут, а варианты ВА.4 и ВА5 вытесняют в мире «стелс-омикрон», напомнило ИА НСН.