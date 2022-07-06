Италию накрыла волна ковида. В Россию его могут завезти из Турции

Вспышка коронавируса в Италии разгорается все сильнее. Остальные страны Европы и Турция чуть отстают, но седьмая волна ковида накрывает и их. Врачи уверены, что все дело в том, что люди отказываются соблюдать ревакцинацию и санитарно-эпидемиологические меры, которые приняли в пандемию. России грозит то же самое, если жители не проявят сознательность.

Италию накрывают ковид и засуха

Министерство здравоохранения Италии признало, что на 5 июля в стране 132 274 человека заболели коронавирусной инфекцией. Эти цифры стали самым высоким показателем заболеваемости с 1 февраля 2022 года. Рост числа зараженных отметили в Ломбардии, Пьемонте и Венето. Также резко увеличилась смертность: за сутки медики зафиксировали 94 летальных исхода.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца отметил, что, несмотря на резкое увеличение числа зараженных, поводов для паники нет. Врачи используют моноклональную и противовирусную терапии. Кроме того, подавляющее большинство населения получило две порции вакцины. Однако чиновник призвал пожилых и людей с хроническими заболеваниями носить маски.

В то же время, по оценкам посла России в Италии Сергея Разова, заболевших итальянцев уже не менее миллиона. Хотя в больницах занято около 13% коечного фонда, уровень обеспокоенности растет, отметил дипломат. Почти половина населения Италии сейчас оказалась в потенциально угрожающей ситуации. Кроме того, из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации в пяти наиболее пострадавших регионах.

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Итальянская волна ковида скоро схлынет

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» рассказал, что Италию атакуют варианты штамма «омикрон». Подъем заболевания начался примерно в июне, и все официальные данные Минздрава это подтверждают. Та же картина сейчас наблюдается по всей Западной Европе, хотя статистика там пока немного лучше.

«Что касается летальности, то я слежу за этими показателями и никакого повышения не вижу. Скажем, в той же Италии вчера умерли 94 человека, но при этом у них минимум — порядка 50 человек. При миллионе заболевших это небольшие цифры. То есть летальность низкая, она идет у них на уровне меньше 0,3%», — рассказал профессор.

Альтштейн подчеркнул, что не видит особой угрозы распространения нового коронавируса и все прогнозы о витке ковида, который может разойтись по Европе, абсолютно беспочвенны. Вирусолог заверил, что повышение заболеваемости будет недолгим и сойдет на нет за неделю-другую.

Седьмую волну в РФ привезут из Турции

Врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов, напротив, отметил, что коронавирус уже шествует по Европе. Во Франции, например, уже более 200 случаев заболевания. В Турции за последнюю неделю средние показатели превысили 12 тысяч. По его словам, есть устойчивая тенденция к росту. Подобная статистика была ожидаема, так как на арену вышли «омикроны» BA4 и BA5, которыми страны еще не болели.

«Например, наша страна целиком переболела BA4, а BA4 и BA5 у нас только сейчас начали определяться во время генетического секвенирования. И процент постепенно растет, хоть и не так быстро, как за рубежом. Но сейчас наши отдыхающие в Турции это быстро исправят. Потому что как раз оттуда они все это дело и привезут с большей вероятностью, чем из Западной или из Восточной Европы. Так что мы со временем тоже увидим седьмую волну, вопрос в том, когда конкретно она произойдет», — сказал Водовозов.

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По его словам, это может быть либо август, либо сентябрь. Также не исключено, что рост случаев ковида придется на сезонный подъем заболеваемости гриппом. Многие люди пропустили два последних сезона прививок, и у них уже не осталось иммунитета. Также россияне еще не привыкли к необходимости ревакцинироваться каждые полгода.

«Вакцинация — только одна из составляющих, которые складываются в большую цепочку: ношение масок и социальная дистанция, обработка рук, пропаганда, профилактика и прочие вещи. Если мы сейчас хоть как-нибудь не сдвинем эту ситуацию, то есть не уговорим население ревакцинироваться, мы получим седьмую волну. Получим подъем летальности, госпитализации и все остальное, что наблюдаем за рубежом», — сказал врач.