Коронавирус стал практически неотличим от других ОРВИ

Сегодня коронавирус по симптомам и течению болезни стал практически неотличим от других ОРВИ. Но он может вызывать обострение различных заболеваний, предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — объяснила Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

Прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, а также употребление свежих овощей и фруктов могут помочь в восстановлении после перенесенного ковида.

Но при затянувшихся симптомах болезни пациентам нужно обращаться к врачу, поскольку не исключено, что могло обостриться или проявиться не дававшее ранее о себе знать заболевание.

Сейчас в Европе и США наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, напомнил сайт kp.ru. В Россию тоже может прийти новая волна COVID-19. Однако спрогнозировать сроки подъема заболеваемости сложно, но, судя по ситуации в западных странах, нельзя исключать, что это произойдет в конце августа — сентябре, заявил «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.