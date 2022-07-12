Москвичам посоветовали носить маски в помещениях

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал находиться в маски в помещениях. Такая мера вызвана повышением заболеваемости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы социального комплекса мэрии в Telegram.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы „омикрона“», — сказано в публикации.

Штаб объяснил повышение заболеваемости распространением нового неопасного подварианта «омикрон»-штамма. За прошедшие семь дней число новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей, а показатель госпитализаций вырос на 9%.

Оперштаб добавил, что в большинстве случаев заболевание лечится как ОРВИ. Однако ковид все еще остается опасным для людей с хроническими заболеваниями и для пожилых.

Ведомство также делать прививки от вируса для профилактики и обращаться к медикам при первых симптомах заболевания.